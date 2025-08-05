Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Пачука (жен) - Толука (жен) 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Пачука (жен)Толука (жен), 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мигель Идалго.

МСК, 4 тур, Стадион: Мигель Идалго
Женский чемпионат Мексики по футболу
Пачука (жен)
54'
Завершен
1 : 2
05 августа 2025
Толука (жен)
6'
59'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Toluca Women icon
6'
Счет после первого тайма 0:1
Pachuca Women icon
54'
Toluca Women icon
59'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
6'
Toluca Women - 1-ый Гол
32'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
51'
Угловой
Toluca Women - Угловой
54'
Pachuca Women - 2-ой Гол
59'
Toluca Women - 3-ий Гол
66'
Угловой
Toluca Women - Угловой
84'
Угловой
Toluca Women - Угловой
85'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
90+2'
Угловой
Pachuca Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Пачука (жен) — Толука (жен)

Команда Пачука (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-1.

Статистика матча

Атаки
97
79
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
6
7
Игры 4 тур
22.01.2026
Mazatlan FC (W)
1:1
Atlas (W)
Завершен
22.01.2026
Monterrey (W)
2:1
Cruz Azul (W)
Завершен
22.01.2026
Chivas Guadalajara (W)
2:0
Queretaro (W)
Завершен
22.01.2026
Santos Laguna (W)
0:0
Leon (W)
Завершен
22.01.2026
Toluca (W)
1:2
Tigres UANL (W)
Завершен
22.01.2026
Necaxa (W)
0:1
Unam Pumas (W)
Завершен
21.01.2026
Tijuana (W)
1:2
Juarez FC (W)
Завершен
21.01.2026
Atletico San Luis (W)
0:2
Club America (W)
Завершен
21.01.2026
Пачука (Ж)
7:0
Puebla (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Каса Пиа Каса Пиа
ФК Порту ФК Порту
2 Февраля
23:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA