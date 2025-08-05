05.08.2025
Смотреть онлайн Атлетико Сан Луис (жен) - Хуарес 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: Атлетико Сан Луис (жен) — Хуарес, 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альфонсо Ластрас Рамирез.
МСК, 4 тур, Стадион: Альфонсо Ластрас Рамирез
Женский чемпионат Мексики по футболу
Завершен
0 : 2
05 августа 2025
Хуарес
34'
76'
Текстовая трансляция
19'
Atletico San Luis Women - Угловой
34'
Хуарес - 1-ый Гол
38'
Хуарес - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Atletico San Luis Women - Угловой
52'
Хуарес - Угловой
54'
Хуарес - Угловой
57'
Хуарес - Угловой
66'
Хуарес - Угловой
76'
Хуарес - 2-ой Гол
86'
Хуарес - Угловой
89'
Хуарес - Угловой
90+3'
Atletico San Luis Women - Угловой
90+3'
Atletico San Luis Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Атлетико Сан Луис (жен) — Хуарес
Статистика матча
Атаки
74
74
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
0
8
Комментарии к матчу