05.08.2025

Смотреть онлайн Атлетико Сан Луис (жен) - Хуарес 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: Атлетико Сан Луис (жен)Хуарес, 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альфонсо Ластрас Рамирез.

МСК, 4 тур, Стадион: Альфонсо Ластрас Рамирез
Женский чемпионат Мексики по футболу
Атлетико Сан Луис (жен)
Завершен
0 : 2
05 августа 2025
Хуарес
34'
76'
Хуарес icon
34'
Счет после первого тайма 0:1
Хуарес icon
76'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Atletico San Luis Women - Угловой
34'
Хуарес - 1-ый Гол
38'
Угловой
Хуарес - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Угловой
Atletico San Luis Women - Угловой
52'
Угловой
Хуарес - Угловой
54'
Угловой
Хуарес - Угловой
57'
Угловой
Хуарес - Угловой
66'
Угловой
Хуарес - Угловой
76'
Хуарес - 2-ой Гол
86'
Угловой
Хуарес - Угловой
89'
Угловой
Хуарес - Угловой
90+3'
Угловой
Atletico San Luis Women - Угловой
90+3'
Угловой
Atletico San Luis Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Атлетико Сан Луис (жен) — Хуарес

Статистика матча

Атаки
74
74
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
0
8
Игры 4 тур
22.01.2026
Mazatlan FC (W)
1:1
Atlas (W)
Завершен
22.01.2026
Monterrey (W)
2:1
Cruz Azul (W)
Завершен
22.01.2026
Chivas Guadalajara (W)
2:0
Queretaro (W)
Завершен
22.01.2026
Santos Laguna (W)
0:0
Leon (W)
Завершен
22.01.2026
Toluca (W)
1:2
Tigres UANL (W)
Завершен
22.01.2026
Necaxa (W)
0:1
Unam Pumas (W)
Завершен
21.01.2026
Tijuana (W)
1:2
Juarez FC (W)
Завершен
21.01.2026
Atletico San Luis (W)
0:2
Club America (W)
Завершен
21.01.2026
Пачука (Ж)
7:0
Puebla (W)
Завершен
Комментарии к матчу
