05.08.2025

Смотреть онлайн УНАМ (жен) - Круз Азул (жен) 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаЖенский чемпионат Мексики по футболу: УНАМ (жен)Круз Азул (жен), 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Олимпико Университарио.

МСК, 4 тур, Стадион: Стадион Олимпико Университарио
Женский чемпионат Мексики по футболу
УНАМ (жен)
Завершен
3 : 1
05 августа 2025
Круз Азул (жен)
40'
52'
63'
84'
Unam Pumas Women icon
40'
Счет после первого тайма 1:0
Unam Pumas Women icon
52'
Unam Pumas Women icon
63'
Круз Азул (жен) icon
84'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Unam Pumas Women - Угловой
32'
Угловой
Круз Азул (жен) - Угловой
40'
Unam Pumas Women - 1-ый Гол
44'
Угловой
Круз Азул (жен) - Угловой
45+3'
Угловой
Круз Азул (жен) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Unam Pumas Women - 2-ой Гол
60'
Угловой
Unam Pumas Women - Угловой
63'
Unam Pumas Women - 3-ий Гол
67'
Угловой
Круз Азул (жен) - Угловой
71'
Угловой
Круз Азул (жен) - Угловой
80'
Угловой
Unam Pumas Women - Угловой
83'
Угловой
Круз Азул (жен) - Угловой
84'
Круз Азул (жен) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча УНАМ (жен) — Круз Азул (жен)

Статистика матча

Владение мячом
УНАМ (жен) УНАМ (жен)
45%
Круз Азул (жен) Круз Азул (жен)
55%
Атаки
103
123
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
7
5
Игры 4 тур
22.01.2026
Mazatlan FC (W)
1:1
Atlas (W)
Завершен
22.01.2026
Monterrey (W)
2:1
Cruz Azul (W)
Завершен
22.01.2026
Chivas Guadalajara (W)
2:0
Queretaro (W)
Завершен
22.01.2026
Santos Laguna (W)
0:0
Leon (W)
Завершен
22.01.2026
Toluca (W)
1:2
Tigres UANL (W)
Завершен
22.01.2026
Necaxa (W)
0:1
Unam Pumas (W)
Завершен
21.01.2026
Tijuana (W)
1:2
Juarez FC (W)
Завершен
21.01.2026
Atletico San Luis (W)
0:2
Club America (W)
Завершен
21.01.2026
Пачука (Ж)
7:0
Puebla (W)
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA