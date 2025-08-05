05.08.2025
Смотреть онлайн УНАМ (жен) - Круз Азул (жен) 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Женский чемпионат Мексики по футболу: УНАМ (жен) — Круз Азул (жен), 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Олимпико Университарио.
МСК, 4 тур, Стадион: Стадион Олимпико Университарио
Женский чемпионат Мексики по футболу
Завершен
3 : 1
05 августа 2025
Круз Азул (жен)
40'
52'
63'
84'
Unam Pumas Women
40'
Счет после первого тайма 1:0
Unam Pumas Women
52'
Unam Pumas Women
63'
Круз Азул (жен)
84'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
18'
Unam Pumas Women - Угловой
32'
Круз Азул (жен) - Угловой
40'
Unam Pumas Women - 1-ый Гол
44'
Круз Азул (жен) - Угловой
45+3'
Круз Азул (жен) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Unam Pumas Women - 2-ой Гол
60'
Unam Pumas Women - Угловой
63'
Unam Pumas Women - 3-ий Гол
67'
Круз Азул (жен) - Угловой
71'
Круз Азул (жен) - Угловой
80'
Unam Pumas Women - Угловой
83'
Круз Азул (жен) - Угловой
84'
Круз Азул (жен) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1
Превью матча УНАМ (жен) — Круз Азул (жен)
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
103
123
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу