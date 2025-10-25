Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Винтертур - Люцерн 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: ВинтертурЛюцерн, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Шютценвизе. Судить этот матч будет Fedayi San.

МСК, 10 тур, Стадион: Шютценвизе
Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига
Винтертур
13'
Nishan Burkart 23'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Люцерн
65'
90+1'
Винтертур icon
13'
Nishan Burkart icon
23'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,2
Люцерн icon
65'
Люцерн icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Люцерн - Угловой
4'
Угловой
Винтертур - Угловой
13'
Угловой
Винтертур - Угловой
13'
Винтертур - 1-ый Гол
23'
Nishan Burkart - 2-ой Гол
32'
Угловой
Люцерн - Угловой
40'
Угловой
Люцерн - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 3,2
53'
Угловой
Винтертур - Угловой
55'
Угловой
Винтертур - Угловой
56'
Угловой
Винтертур - Угловой
65'
Люцерн - 3-ий Гол
89'
Угловой
Люцерн - Угловой
90+1'
Люцерн - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
Люцерн - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2

Превью матча Винтертур — Люцерн

Команда Винтертур в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-16. Команда Люцерн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-11. Команда Винтертур в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Люцерн забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Люцерн, в том матче сыграли вничью.

Винтертур Винтертур
1
Греция
Стефанос Капино
24
Швейцария
Silvan Sidler
66
Люксембург
Марвин Да Граца
22
Швейцария
Adrian Durrer
7
Швейцария
Лука Зуффи
99
Швейцария
Nishan Burkart
23
Швейцария
Патим Касами
45
Швейцария
Alexandre Jankewitz
18
Кот-д'Ивуар
Souleymane Diaby
17
Швейцария
Andrin Hunziker
10
Швейцария
Randy Schneider
Тренер
Италия
Улрих Форте
Люцерн Люцерн
1
Швейцария
Pascal David Loretz
2
Швейцария
Severin Ottiger
5
Швейцария
Stefan Knezevic
4
Швейцария
Adrian Bajrami
46
Швейцария
Bung Meng Freimann
24
Швейцария
Tyron Owusu
6
Япония
Taisei Abe
7
Швейцария
Kevin Spadanuda
11
Швейцария
Matteo Di Giusto
9
Австрия
Адриан Грбич
81
Швейцария
Julian Vonmoos
Тренер
Лихтенштейн
Марио Фрик

История последних встреч

Винтертур
Винтертур
Люцерн
Винтертур
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
05.07.2025
Люцерн
Люцерн
1:1
Винтертур
Винтертур
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Винтертур Винтертур
35%
Люцерн Люцерн
65%
Атаки
66
132
Угловые
5
5
Фолы
9
10
Удары (всего)
5
3
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
5
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fedayi San (Швейцария).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Fedayi San назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Серветт
2:1
Лугано
Завершен
26.10.2025
Лозанна
5:1
Базель
Завершен
26.10.2025
ФК Цюрих
2:3
Янг Бойз
Завершен
25.10.2025
Винтертур
2:2
Люцерн
Завершен
