Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига : Винтертур — Люцерн , 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Шютценвизе . Судить этот матч будет Fedayi San .

Превью матча Винтертур — Люцерн

Команда Винтертур в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-16. Команда Люцерн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-11. Команда Винтертур в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Люцерн забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Люцерн, в том матче сыграли вничью.