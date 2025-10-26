Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига : Лозанна — Базель , 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тюильер . Судить этот матч будет Lionel Tschudi .

Превью матча Лозанна — Базель

Команда Лозанна в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-10. Команда Базель, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-10. Команда Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Базель забивает 2, пропускает 1.