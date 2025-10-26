Смотреть онлайн Лозанна - Базель 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: Лозанна — Базель, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тюильер. Судить этот матч будет Lionel Tschudi.
Превью матча Лозанна — Базель
Команда Лозанна в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-10. Команда Базель, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-10. Команда Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Базель забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lionel Tschudi (Швейцария).
За последние 6 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 67% (4 из 6 матчей) Lionel Tschudi назначал пенальти