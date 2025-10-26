Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Лозанна - Базель 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: ЛозаннаБазель, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тюильер. Судить этот матч будет Lionel Tschudi.

МСК, 10 тур, Стадион: Тюильер
Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига
Лозанна
Телониус Баир 6'
Оливье Кустодио 17'
Телониус Баир 35'
Gaoussou Diakite 55'
Alban Ajdini 66'
Завершен
5 : 1
26 октября 2025
Базель
Seydou Traore 85'
Смотреть онлайн
Телониус Баир icon
6'
Оливье Кустодио icon
17'
Телониус Баир icon
35'
Счет после первого тайма 3:0 : 1,4
Gaoussou Diakite icon
55'
Alban Ajdini icon
66'
Benie Adama Traore icon
85'
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,4
Текстовая трансляция
6'
Телониус Баир - 1-ый Гол
9'
Угловой
Базель - Угловой
16'
Угловой
Лозанна - Угловой
17'
Оливье Кустодио - 2-ой Гол
21'
Угловой
Лозанна - Угловой
23'
Угловой
Базель - Угловой
35'
Угловой
Лозанна - Угловой
35'
Телониус Баир - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 1,4
55'
Gaoussou Diakite - 4-ый Гол
66'
Alban Ajdini - 5-ый Гол
71'
Угловой
Базель - Угловой
78'
Угловой
Лозанна - Угловой
83'
Угловой
Базель - Угловой
85'
Benie Adama Traore - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,4

Превью матча Лозанна — Базель

Команда Лозанна в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-10. Команда Базель, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-10. Команда Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Базель забивает 2, пропускает 1.

Лозанна Лозанна
25
Хорватия
Карло Летица
2
Франция
Brandon Soppy
14
Франция
Кевин Муанга
71
Швейцария
Abdou Karim Sow
93
Кот-д'Ивуар
Sekou Fofana
8
Швеция
Jamie Roche
38
Грузия
Gabriel Sigua
16
Камерун
Ники Белоко
10
Швейцария
Оливье Кустодио
9
Канада
Телониус Баир
70
Мали
Gaoussou Diakite
Тренер
Германия
Петер Зейдлер
Базель Базель
1
Швейцария
Марвин Хитц
27
Швейцария
Кевин Рюэгг
24
Австрия
Flavius Daniliuc
32
Гана
Jonas Adjei Adjetey
31
Швейцария
Dominik Schmid
9
Швеция
Jeremy Agbonifo
8
Франция
Koba Koindredi
5
Бразилия
Metinho
7
Нигерия
Philipas Otele
23
Швейцария
Албиан Айети
10
Швейцария
Джердан Шакири
Тренер
Швейцария
Людовик Маньен

Статистика матча

Владение мячом
Лозанна Лозанна
38%
Базель Базель
62%
Атаки
93
112
Угловые
4
4
Фолы
14
12
Удары (всего)
17
9
Удары мимо ворот
10
11
Удары в створ ворот
9
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lionel Tschudi (Швейцария).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 67% (4 из 6 матчей) Lionel Tschudi назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Серветт
2:1
Лугано
Завершен
26.10.2025
Лозанна
5:1
Базель
Завершен
26.10.2025
ФК Цюрих
2:3
Янг Бойз
Завершен
25.10.2025
Винтертур
2:2
Люцерн
Завершен
Комментарии к матчу
