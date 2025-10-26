Смотреть онлайн Серветт - Лугано 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: Серветт — Лугано, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де Женев. Судить этот матч будет Luca Cibelli.
Превью матча Серветт — Лугано
Команда Серветт в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-13. Команда Лугано, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-17. Команда Серветт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лугано забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luca Cibelli (Швейцария).
За последние 9 матчей судья показал 54 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 56% (5 из 9 матчей) Luca Cibelli назначал пенальти