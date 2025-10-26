Превью матча Серветт — Лугано

Команда Серветт в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-13. Команда Лугано, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-17. Команда Серветт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лугано забивает 1, пропускает 2.