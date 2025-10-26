Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Серветт - Лугано 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: СерветтЛугано, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де Женев. Судить этот матч будет Luca Cibelli.

МСК, 10 тур, Стадион: Стад де Женев
Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига
Серветт
Флориан Айе 11'
Флориан Айе 82'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Лугано
Анто Гргич 37'
Флориан Айе icon
11'
Анто Гргич icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
Флориан Айе icon
82'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Серветт - Угловой
11'
Угловой
Серветт - Угловой
11'
Флориан Айе - 1-ый Гол
18'
Угловой
Лугано - Угловой
18'
Угловой
Лугано - Угловой
37'
Анто Гргич - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Серветт - Угловой
65'
Угловой
Лугано - Угловой
73'
Угловой
Лугано - Угловой
82'
Флориан Айе - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Серветт — Лугано

Команда Серветт в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-13. Команда Лугано, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-17. Команда Серветт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Лугано забивает 1, пропускает 2.

Серветт Серветт
1
Швейцария
Джоэль Малл
18
Франция
Брэдли Мазику
4
Швейцария
Стив Руиллер
25
Тунис
Дилан Бронн
14
Франция
Lilian Njoh
11
Франция
Lamine Fomba
9
Босния и Герцеговина
Мирослав Стеванович
8
Франция
Тимот Когна
10
Швейцария
Alexis Antunes
90
Словакия
Самуэл Мраз
97
Франция
Флориан Айе
Тренер
Франция
Жослен Гурвеннек
Лугано Лугано
16
Швейцария
Давид Вон Баллмоос
46
Италия
Mattia Zanotti
6
Германия
Antonios Papadopoulos
17
Германия
Лукас Май
7
Северная Македония
Эзгиян Алиоски
25
Косово
Uran Bislimi
8
Швейцария
Анто Гргич
21
Франция
Yanis Cimignani
27
Швейцария
Daniel Dos Santos Correia
18
Франция
Маю Хишам
91
Германия
Кевин Беренс
Тренер
Швейцария
Маттиа Кроки-Торти

Статистика матча

Владение мячом
Серветт Серветт
42%
Лугано Лугано
58%
Атаки
106
101
Угловые
3
4
Фолы
10
7
Удары (всего)
4
5
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luca Cibelli (Швейцария).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 54 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 56% (5 из 9 матчей) Luca Cibelli назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Серветт
2:1
Лугано
Завершен
26.10.2025
Лозанна
5:1
Базель
Завершен
26.10.2025
ФК Цюрих
2:3
Янг Бойз
Завершен
25.10.2025
Винтертур
2:2
Люцерн
Завершен
Комментарии к матчу
