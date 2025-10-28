Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига : Сьон — Санкт-Галлен , 11 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Турбиллон . Судить этот матч будет Alessandro Dudic .

Превью матча Сьон — Санкт-Галлен

Команда Сьон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-16. Команда Санкт-Галлен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-14. Команда Сьон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Санкт-Галлен забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 мая 2025 на поле команды Сьон, в том матче сыграли вничью.