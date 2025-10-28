Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Сьон - Санкт-Галлен 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: СьонСанкт-Галлен, 11 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Турбиллон. Судить этот матч будет Alessandro Dudic.

МСК, 11 тур, Стадион: Турбиллон
Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига
Сьон
9'
42'
45+3'
Завершен
:
28 октября 2025
Санкт-Галлен
5'
Mihailo Stevanovic 89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Санкт-Галлен icon
5'
Сьон icon
9'
Сьон icon
42'
Сьон icon
45+3'
Счет после первого тайма 3:1
Mihailo Stevanovic icon
89'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
5'
Санкт-Галлен - 1-ый Гол
9'
Сьон - 2-ой Гол
30'
Угловой
Сьон - Угловой
30'
Угловой
Сьон - Угловой
42'
Сьон - 3-ий Гол
45+3'
Сьон - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1
55'
Угловой
Сьон - Угловой
77'
Угловой
Санкт-Галлен - Угловой
87'
Угловой
Сьон - Угловой
88'
Угловой
Сьон - Угловой
89'
Mihailo Stevanovic - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Сьон - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Сьон — Санкт-Галлен

Команда Сьон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-16. Команда Санкт-Галлен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-14. Команда Сьон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Санкт-Галлен забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 мая 2025 на поле команды Сьон, в том матче сыграли вничью.

Сьон Сьон
14
Швейцария
Нума Лаванчи
20
Швейцария
Nias Hefti
33
Италия
Rilind Nivokazi
17
Швейцария
Ян Крёниг
7
Франция
Ylyas Chouaref
1
Швейцария
Энтони Ракиоппи
28
Косово
Kreshnik Hajrizi
88
Швейцария
Ali Kabacalman
29
Швейцария
Theo Berdayes
21
Швейцария
Liam Scott Chipperfield
8
Бразилия
Baltazar
Тренер
Франция
Дидье Толот
Санкт-Галлен Санкт-Галлен
16
Германия
Лукас Гортлер
72
Швейцария
Cyrill May
14
Сенегал
Aliou Balde
6
Косово
Behar Neziri
18
Швейцария
Alessandro Vogt
7
Швейцария
Christian Witzig
36
Англия
Чима Окороджи
1
Гана
Лоуренс Ати
4
Хорватия
Джозо Станик
11
Германия
Carlo Boukhalfa
26
Германия
Tom Gaal
Тренер
Германия
Энрико Маабен

История последних встреч

Сьон
Сьон
Санкт-Галлен
Сьон
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.05.2025
Сьон
Сьон
1:1
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сьон Сьон
44%
Санкт-Галлен Санкт-Галлен
56%
Атаки
85
108
Угловые
6
1
Фолы
10
19
Удары (всего)
13
6
Удары мимо ворот
16
3
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alessandro Dudic (Швейцария).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (4 из 8 матчей) Alessandro Dudic назначал пенальти

Игры 11 тур
30.10.2025
Лугано
2:0
Люцерн
Завершен
30.10.2025
Грассхоппер Клуб
3:3
Янг Бойз
Завершен
29.10.2025
Лозанна
1:3
Серветт
Завершен
29.10.2025
Базель
2:0
ФК Цюрих
Завершен
28.10.2025
Сьон
:
Санкт-Галлен
Завершен
Комментарии к матчу
