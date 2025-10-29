Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига : Лозанна — Серветт , 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тюильер . Судить этот матч будет Anojen Kanagasingam .

Превью матча Лозанна — Серветт

Команда Лозанна в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-10. Команда Серветт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-11. Команда Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Серветт забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Серветт, в том матче сыграли вничью.