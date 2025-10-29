Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Лозанна - Серветт 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: ЛозаннаСерветт, 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тюильер. Судить этот матч будет Anojen Kanagasingam.

МСК, 11 тур, Стадион: Тюильер
Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига
Лозанна
Beyatt Lekweiry 57'
Завершен
1 : 3
29 октября 2025
Серветт
Флориан Айе 49'
Морган Поати 76'
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Флориан Айе icon
49'
Beyatt Lekweiry icon
57'
Морган Поати icon
76'
Серветт icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Серветт - Угловой
11'
Угловой
Серветт - Угловой
11'
Угловой
Серветт - Угловой
16'
Угловой
Лозанна - Угловой
29'
Угловой
Лозанна - Угловой
30'
Угловой
Серветт - Угловой
34'
Угловой
Лозанна - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Серветт - Угловой
49'
Флориан Айе - 1-ый Гол
57'
Beyatt Lekweiry - 2-ой Гол
59'
Угловой
Серветт - Угловой
63'
Угловой
Лозанна - Угловой
64'
Угловой
Лозанна - Угловой
69'
Угловой
Серветт - Угловой
76'
Poaty - 3-ий Гол
90+4'
Угловой
Лозанна - Угловой
90+4'
Серветт - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Лозанна — Серветт

Команда Лозанна в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-10. Команда Серветт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-11. Команда Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Серветт забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Серветт, в том матче сыграли вничью.

Лозанна Лозанна
25
Хорватия
Карло Летица
2
Франция
Brandon Soppy
14
Франция
Кевин Муанга
71
Швейцария
Abdou Karim Sow
18
Франция
Морган Поати
10
Швейцария
Оливье Кустодио
8
Швеция
Jamie Roche
16
Камерун
Ники Белоко
27
Мавритания
Beyatt Lekweiry
9
Канада
Телониус Баир
70
Мали
Gaoussou Diakite
Тренер
Германия
Петер Зейдлер
Серветт Серветт
1
Швейцария
Джоэль Малл
2
Швейцария
Loun Srdanovic
4
Швейцария
Стив Руиллер
25
Тунис
Дилан Бронн
18
Франция
Брэдли Мазику
9
Босния и Герцеговина
Мирослав Стеванович
28
Франция
David Douline
14
Франция
Lilian Njoh
8
Франция
Тимот Когна
97
Франция
Флориан Айе
11
Франция
Lamine Fomba
Тренер
Франция
Жослен Гурвеннек

История последних встреч

Лозанна
Лозанна
Серветт
Лозанна
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.05.2025
Серветт
Серветт
3:3
Лозанна
Лозанна
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Лозанна Лозанна
58%
Серветт Серветт
42%
Атаки
123
90
Угловые
6
7
Фолы
9
9
Удары (всего)
10
7
Удары мимо ворот
13
4
Удары в створ ворот
4
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Anojen Kanagasingam (Швейцария).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Anojen Kanagasingam назначал пенальти

Игры 11 тур
30.10.2025
Лугано
2:0
Люцерн
Завершен
30.10.2025
Грассхоппер Клуб
3:3
Янг Бойз
Завершен
29.10.2025
Лозанна
1:3
Серветт
Завершен
29.10.2025
Базель
2:0
ФК Цюрих
Завершен
28.10.2025
Сьон
:
Санкт-Галлен
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA