Смотреть онлайн Лозанна - Серветт 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: Лозанна — Серветт, 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тюильер. Судить этот матч будет Anojen Kanagasingam.
Превью матча Лозанна — Серветт
Команда Лозанна в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-10. Команда Серветт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-11. Команда Лозанна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Серветт забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Серветт, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Anojen Kanagasingam (Швейцария).
За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Anojen Kanagasingam назначал пенальти