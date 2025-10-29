Смотреть онлайн Базель - ФК Цюрих 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: Базель — ФК Цюрих, 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Санкт-Якоб Парк. Судить этот матч будет Lukas Fahndrich.
Превью матча Базель — ФК Цюрих
Команда Базель в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-14. Команда ФК Цюрих, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-18. Команда Базель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Цюрих забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lukas Fahndrich (Швейцария).
За последние 7 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Lukas Fahndrich назначал пенальти