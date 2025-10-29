Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Базель - ФК Цюрих 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: БазельФК Цюрих, 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Санкт-Якоб Парк. Судить этот матч будет Lukas Fahndrich.

МСК, 11 тур, Стадион: Санкт-Якоб Парк
Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига
Базель
Benie Adama Traore 13'
Ibrahim Salah 50'
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
ФК Цюрих
Смотреть онлайн
Benie Adama Traore icon
13'
Счет после первого тайма 1:0
Ibrahim Salah icon
50'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
13'
Benie Adama Traore - 1-ый Гол
21'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Базель - Угловой
48'
Угловой
Базель - Угловой
50'
Угловой
Базель - Угловой
50'
Ibrahim Salah - 2-ой Гол
67'
Угловой
Базель - Угловой
75'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
83'
Угловой
Базель - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Базель — ФК Цюрих

Команда Базель в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-14. Команда ФК Цюрих, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-18. Команда Базель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Цюрих забивает 1, пропускает 2.

Базель Базель
1
Швейцария
Марвин Хитц
3
Швейцария
Nicolas Vouilloz
26
Хорватия
Adrian Leon Barisic
24
Австрия
Flavius Daniliuc
31
Швейцария
Dominik Schmid
11
Кот-д'Ивуар
Benie Adama Traore
5
Бразилия
Metinho
22
Франция
Leo Leroy
7
Нигерия
Philipas Otele
10
Швейцария
Джердан Шакири
23
Швейцария
Албиан Айети
Тренер
Швейцария
Людовик Маньен
ФК Цюрих ФК Цюрих
25
Швейцария
Яник Брехер
3
Нидерланды
Livano Comenencia
2
Швейцария
Линдрит Камбери
5
Аргентина
Mariano Gomez
20
Швейцария
Calixte Ligue
15
Эквадор
Nelson Palacio
6
Швейцария
Cheveyo Tsawa
10
Швейцария
Стивен Цубер
17
Франция
Маттиас Фаэтон
19
Сенегал
Philippe Keny
26
Нидерланды
Jahnoah Markelo
Тренер
Нидерланды
Митчелл ван дер Гааг

Статистика матча

Владение мячом
Базель Базель
44%
ФК Цюрих ФК Цюрих
56%
Атаки
98
117
Угловые
5
2
Фолы
11
14
Удары (всего)
12
7
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
8
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lukas Fahndrich (Швейцария).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Lukas Fahndrich назначал пенальти

Игры 11 тур
30.10.2025
Лугано
2:0
Люцерн
Завершен
30.10.2025
Грассхоппер Клуб
3:3
Янг Бойз
Завершен
29.10.2025
Лозанна
1:3
Серветт
Завершен
29.10.2025
Базель
2:0
ФК Цюрих
Завершен
28.10.2025
Сьон
:
Санкт-Галлен
Завершен
Комментарии к матчу
