Превью матча Базель — ФК Цюрих

Команда Базель в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-14. Команда ФК Цюрих, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-18. Команда Базель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Цюрих забивает 1, пропускает 2.