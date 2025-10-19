Смотреть онлайн Сент-Трюйден - Андерлехт 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Про-Лига: Сент-Трюйден — Андерлехт, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стаайен. Судить этот матч будет Nicolas Laforge.
Превью матча Сент-Трюйден — Андерлехт
Команда Сент-Трюйден в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-12. Команда Андерлехт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-14. Команда Сент-Трюйден в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Андерлехт забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nicolas Laforge (Бельгия).
За последние 8 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Nicolas Laforge назначал пенальти