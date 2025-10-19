Смотреть онлайн Сент-Трюйден - Андерлехт 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Про-Лига: Сент-Трюйден — Андерлехт, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стаайен. Судить этот матч будет Nicolas Laforge.