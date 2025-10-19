Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Сент-Трюйден - Андерлехт 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Про-Лига: Сент-ТрюйденАндерлехт, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стаайен. Судить этот матч будет Nicolas Laforge.

МСК, 11 тур, Стадион: Стаайен
Бельгия - Про-Лига
Сент-Трюйден
Rihito Yamamoto 18'
Kaito Matsuzawa 76'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Андерлехт
Nathan De Cat 11'
Mihajlo Cvetkovic 20'
Nathan De Cat icon
11'
Rihito Yamamoto icon
18'
Mihajlo Cvetkovic icon
20'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
Kaito Matsuzawa icon
76'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,2
Текстовая трансляция
11'
Nathan De Cat - 1-ый Гол
16'
Угловой
Андерлехт - Угловой
18'
Rihito Yamamoto - 2-ой Гол
20'
Mihajlo Cvetkovic - 3-ий Гол
31'
Угловой
Андерлехт - Угловой
32'
Угловой
Андерлехт - Угловой
40'
Угловой
Андерлехт - Угловой
45+5'
Угловой
Андерлехт - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
55'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
72'
Угловой
Андерлехт - Угловой
76'
Kaito Matsuzawa - 4-ый Гол
79'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
80'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
87'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
88'
Угловой
Сент-Трюйден - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,2

Превью матча Сент-Трюйден — Андерлехт

Команда Сент-Трюйден в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-12. Команда Андерлехт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-14. Команда Сент-Трюйден в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Андерлехт забивает 1, пропускает 1.

Сент-Трюйден Сент-Трюйден
16
Япония
Leobrian Kokubo
20
Бельгия
Rein Van Helden
5
Япония
Сёго Танигути
3
Япония
Taiga Hata
7
Косово
Arbnor Muja
6
Япония
Rihito Yamamoto
8
Франция
Abdoulaye Sissako
60
Бельгия
Robert-Jan Vanwesemael
42
Япония
Keisuke Goto
10
Бельгия
Ilias Sebaoui
9
Уругвай
Andres Ferrari
Тренер
Бельгия
Воутер Вранкен
Андерлехт Андерлехт
26
Бельгия
Колин Коосеманс
54
Бельгия
Killian Sardella
3
Дания
Lucas Hey
55
Бельгия
Marco Kana
5
Сенегал
Мусса Ндиае
74
Бельгия
Nathan De Cat
13
Канада
Nathan-Dylan Saliba
7
Бельгия
Ilay Camara
11
Бельгия
Торган Азар
19
Эквадор
Nilson David Angulo Ramirez
9
Сербия
Mihajlo Cvetkovic
Тренер
Албания
Бесник Хаси

Статистика матча

Владение мячом
Сент-Трюйден Сент-Трюйден
50%
Андерлехт Андерлехт
50%
Атаки
116
93
Угловые
5
6
Фолы
6
11
Удары (всего)
13
10
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nicolas Laforge (Бельгия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Nicolas Laforge назначал пенальти

Игры 11 тур
20.10.2025
Стандард Льеж
1:0
Антверпен
Завершен
19.10.2025
Зюлте-Варегем
4:1
Гент
Завершен
19.10.2025
Сент-Трюйден
2:2
Андерлехт
Завершен
19.10.2025
Серкль Брюгге
2:2
Генк
Завершен
18.10.2025
Юнион Сент-Жиллоис
3:1
Шарлеруа
Завершен
18.10.2025
Ла-Лувьер
0:0
Вестерло
Завершен
17.10.2025
Стандард Льеж
1:0
Антверпен
Отменен
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA