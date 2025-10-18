Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Юнион Сент-Жиллоис - Шарлеруа 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Про-Лига: Юнион Сент-ЖиллоисШарлеруа, 11 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Жозеф Мариен. Судить этот матч будет Simon Bourdeaud'hui.

МСК, 11 тур, Стадион: Стад Жозеф Мариен
Бельгия - Про-Лига
Юнион Сент-Жиллоис
Raul Florucz 16'
Оуссейноу Нианг 48'
Mathias Rasmussen 74'
Завершен
3 : 1
18 октября 2025
Шарлеруа
Ousou 45+2'
Смотреть онлайн
Raul Florucz icon
16'
Ousou - Шарлеруа icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,3
Оуссейноу Нианг icon
48'
Mathias Rasmussen icon
74'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Юнион Сент-Жиллоис - Угловой
16'
Raul Florucz - 1-ый Гол
31'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
45+2'
Ousou - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 0,3
48'
Оуссейноу Нианг - 3-ий Гол
67'
Угловой
Шарлеруа - Угловой
74'
Mathias Rasmussen - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Юнион Сент-Жиллоис — Шарлеруа

Команда Юнион Сент-Жиллоис в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-9. Команда Шарлеруа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Юнион Сент-Жиллоис в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шарлеруа забивает 1, пропускает 1.

Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
37
Нидерланды
Кьелл Схерпен
25
Израиль
Anan Khalaili
5
Аргентина
Kevin Mac Allister
16
Англия
Кристиан Бургесс
48
Бельгия
Fedde Leysen
8
Алжир
Adem Zorgane
6
Бельгия
Kamiel Van De Perre
17
Бельгия
Роб Шууфс
22
Сенегал
Оуссейноу Нианг
13
Эквадор
Kevin Rodriguez
10
Бельгия
Anouar Ait El Hadj
Тренер
Бельгия
Себастьян Поконьоли
Шарлеруа Шарлеруа
30
Кот-д'Ивуар
Mohamed Kone
3
Франция
Kevin Van Den Kerkhof
4
Швеция
Aiham Ousou
95
Франция
Cheick Keita
24
Бельгия
Mardochee Nzita
22
Алжир
Yacine Titraoui
5
Франция
Etiene Camara
14
Германия
Патрик Пфлюке
10
Кот-д'Ивуар
Parfait Guiagon
17
Бельгия
Antoine Bernier
21
Франция
Aurelien Scheidler
Тренер
Бельгия
Rik Demil

Статистика матча

Владение мячом
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
50%
Шарлеруа Шарлеруа
50%
Атаки
0
0
Угловые
1
2
Фолы
6
1
Удары (всего)
3
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Simon Bourdeaud'hui (Бельгия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 7 матчей) Simon Bourdeaud'hui назначал пенальти

Игры 11 тур
20.10.2025
Стандард Льеж
1:0
Антверпен
Завершен
19.10.2025
Зюлте-Варегем
4:1
Гент
Завершен
19.10.2025
Сент-Трюйден
2:2
Андерлехт
Завершен
19.10.2025
Серкль Брюгге
2:2
Генк
Завершен
18.10.2025
Юнион Сент-Жиллоис
3:1
Шарлеруа
Завершен
18.10.2025
Ла-Лувьер
0:0
Вестерло
Завершен
17.10.2025
Стандард Льеж
1:0
Антверпен
Отменен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
Триест Триест
15 Ноября
22:30
Бурж Бурж
Париж Париж
15 Ноября
22:30
Кветигни Кветигни
Сент-Этьен Сент-Этьен
15 Ноября
22:30
Ollie Sarwa Ollie Sarwa
Туомас Грёнвалл Туомас Грёнвалл
15 Ноября
23:10
Карлос Алкараз Гарфия Карлос Алкараз Гарфия
Феликс Огер Алиассим Феликс Огер Алиассим
15 Ноября
22:30
Адам Азим (Вел) Адам Азим (Вел)
Курт Скоби (США) Курт Скоби (США)
15 Ноября
22:20
Адам Азим (Вел) Адам Азим (Вел)
Заур Абдуллаев (Рос) Заур Абдуллаев (Рос)
15 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA