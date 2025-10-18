Смотреть онлайн Юнион Сент-Жиллоис - Шарлеруа 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Про-Лига: Юнион Сент-Жиллоис — Шарлеруа, 11 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Жозеф Мариен. Судить этот матч будет Simon Bourdeaud'hui.
Превью матча Юнион Сент-Жиллоис — Шарлеруа
Команда Юнион Сент-Жиллоис в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-9. Команда Шарлеруа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Юнион Сент-Жиллоис в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шарлеруа забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Simon Bourdeaud'hui (Бельгия).
За последние 7 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 7 матчей) Simon Bourdeaud'hui назначал пенальти