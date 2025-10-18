Превью матча Юнион Сент-Жиллоис — Шарлеруа

Команда Юнион Сент-Жиллоис в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-9. Команда Шарлеруа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Юнион Сент-Жиллоис в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шарлеруа забивает 1, пропускает 1.