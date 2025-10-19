Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Зюлте-Варегем - Гент 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Про-Лига: Зюлте-ВарегемГент, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Регенбоогштадион. Судить этот матч будет Eric Lambrechts.

МСК, 11 тур, Стадион: Регенбоогштадион
Бельгия - Про-Лига
Зюлте-Варегем
Thomas Claes 15'
Jeppe Erenbjerg 25'
Benoit Nyssen 41'
Jeppe Erenbjerg 81'
Завершен
4 : 1
19 октября 2025
Гент
Omri Gandelman 78'
Thomas Claes icon
15'
Jeppe Erenbjerg icon
25'
Benoit Nyssen icon
41'
Счет после первого тайма 3:0 : 0,2
Omri Gandelman icon
78'
Jeppe Erenbjerg icon
81'
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Гент - Угловой
15'
Thomas Claes - 1-ый Гол забит с передачи Stavros Gavriel
25'
Jeppe Erenbjerg - 2-ой Гол
41'
Угловой
Зюлте-Варегем - Угловой
41'
Benoit Nyssen - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 0,2
49'
Угловой
Гент - Угловой
61'
Угловой
Зюлте-Варегем - Угловой
70'
Угловой
Гент - Угловой
75'
Угловой
Зюлте-Варегем - Угловой
76'
Угловой
Гент - Угловой
77'
Угловой
Гент - Угловой
77'
Угловой
Гент - Угловой
78'
Omri Gandelman - 4-ый Гол
81'
Jeppe Erenbjerg - 5-ый Гол
85'
Угловой
Гент - Угловой
86'
Угловой
Гент - Угловой
87'
Угловой
Гент - Угловой
87'
Угловой
Гент - Угловой
90+1'
Угловой
Гент - Угловой
90+4'
Угловой
Гент - Угловой
Превью матча Зюлте-Варегем — Гент

Команда Зюлте-Варегем в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-13. Команда Гент, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-16. Команда Зюлте-Варегем в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гент забивает 1, пропускает 2.

Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем
13
Бельгия
Brent Gabriel
19
Бельгия
Benoit Nyssen
3
Бельгия
Anton Tanghe
5
Дания
Jakob Kiilerich
55
Бельгия
Yannick Cappelle
21
Nnadi Tocukvu
8
Бельгия
Thomas Claes
11
Кипр
Stavros Gavriel
24
Дания
Jeppe Erenbjerg
22
Joseph Opoku
18
Дания
Anosike Ementa
Тренер
Бельгия
Sven Vandenbroeck
Гент Гент
33
Бельгия
Дави Роэф
29
Франция
Jean-Kevin Duverne
3
Эстония
Maksim Paskotsi
44
Бельгия
Siebe Van Der Heyden
22
Португалия
Леонардо Да Силва Лопес
17
Бельгия
Mathias Delorge Knieper
15
Япония
Atsuki Ito
20
Португалия
Tiago Araujo
6
Израиль
Omri Gandelman
19
Швейцария
Franck Surdez
45
Hyllarion Goore
Тренер
Хорватия
Иван Леко

Статистика матча

Владение мячом
Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем
40%
Гент Гент
60%
Атаки
80
125
Угловые
3
12
Фолы
8
16
Удары (всего)
12
11
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
9
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Eric Lambrechts (Бельгия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Eric Lambrechts назначал пенальти

Игры 11 тур
20.10.2025
Стандард Льеж
1:0
Антверпен
Завершен
19.10.2025
Зюлте-Варегем
4:1
Гент
Завершен
19.10.2025
Сент-Трюйден
2:2
Андерлехт
Завершен
19.10.2025
Серкль Брюгге
2:2
Генк
Завершен
18.10.2025
Юнион Сент-Жиллоис
3:1
Шарлеруа
Завершен
18.10.2025
Ла-Лувьер
0:0
Вестерло
Завершен
17.10.2025
Стандард Льеж
1:0
Антверпен
Отменен
Комментарии к матчу
