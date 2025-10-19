Смотреть онлайн Зюлте-Варегем - Гент 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Про-Лига: Зюлте-Варегем — Гент, 11 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Регенбоогштадион. Судить этот матч будет Eric Lambrechts.
Превью матча Зюлте-Варегем — Гент
Команда Зюлте-Варегем в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-13. Команда Гент, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-16. Команда Зюлте-Варегем в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гент забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Eric Lambrechts (Бельгия).
За последние 10 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Eric Lambrechts назначал пенальти