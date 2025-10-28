Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Спарта Прага - Богемианс 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia First League: Спарта ПрагаБогемианс, 13 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерали Арена. Судить этот матч будет Lukas Nehasil.

МСК, 13 тур, Стадион: Дженерали Арена
Czechia First League
Спарта Прага
58'
67'
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Богемианс
40'
Смотреть онлайн
Богемианс icon
40'
Счет после первого тайма 0:1
Спарта Прага icon
58'
Спарта Прага icon
67'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Спарта Прага - Угловой
34'
Угловой
Спарта Прага - Угловой
40'
Богемианс - 1-ый Гол
42'
Угловой
Спарта Прага - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Угловой
Спарта Прага - Угловой
55'
Угловой
Спарта Прага - Угловой
58'
Угловой
Спарта Прага - Угловой
58'
Спарта Прага - 2-ой Гол
63'
Угловой
Богемианс - Угловой
67'
Спарта Прага - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Спарта Прага — Богемианс

Команда Спарта Прага в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-10. Команда Богемианс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Спарта Прага в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Богемианс забивает 1, пропускает 1.

Спарта Прага Спарта Прага
25
Дания
Асгер Соренсен
6
Финляндия
Каан Кайринен
27
Чехия
Filip Panak
11
Чехия
Matej Rynes
14
Сербия
Велько Бирманцевич
4
Чехия
Jakub Martinec
1
Дания
Петер Йенсен
10
Чехия
Jan Kuchta
20
Норвегия
Sivert Heggheim Mannsverk
7
Эквадор
John Mercado
17
Эквадор
Анхело Пресиадо
Тренер
Дания
Бриан Приске
Богемианс Богемианс
25
Нигерия
Peter Oluwajuwonlo Kareem
9
Бахрейн
Abdulla Al Yusuf
20
Чехия
Vaclav Drchal
47
Чехия
Алес Чермак
28
Чехия
Лукаш Гулка
12
Чехия
Михал Рейл
22
Чехия
Ян Вондра
99
Эстония
Власий Синявский
27
Чехия
Adam Kladec
77
Северная Македония
Милан Ристовски
6
Замбия
Benson Sakala
Тренер
Чехия
Jaroslav Vesely

Статистика матча

Владение мячом
Спарта Прага Спарта Прага
50%
Богемианс Богемианс
50%
Атаки
103
72
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
8
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lukas Nehasil (Чехия).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Lukas Nehasil назначал пенальти

Игры 13 тур
28.10.2025
Спарта Прага
2:1
Богемианс
Завершен
26.10.2025
Виктория Пльзень
2:0
Баник
Завершен
26.10.2025
Сигма
0:0
Славия Прага
Завершен
25.10.2025
Тринити Злин
2:2
Пардубице
Завершен
Комментарии к матчу
