Смотреть онлайн Спарта Прага - Богемианс 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia First League: Спарта Прага — Богемианс, 13 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерали Арена. Судить этот матч будет Lukas Nehasil.
Превью матча Спарта Прага — Богемианс
Команда Спарта Прага в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-10. Команда Богемианс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Спарта Прага в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Богемианс забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lukas Nehasil (Чехия).
За последние 9 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Lukas Nehasil назначал пенальти