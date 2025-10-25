Смотреть онлайн Тринити Злин - Пардубице 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia First League: Тринити Злин — Пардубице, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Летна. Судить этот матч будет Ondrej Pechanec.
Превью матча Тринити Злин — Пардубице
Команда Тринити Злин в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-11. Команда Пардубице, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-14. Команда Тринити Злин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Пардубице забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ondrej Pechanec (Чехия).
За последние 8 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Ondrej Pechanec назначал пенальти