25.10.2025

Смотреть онлайн Тринити Злин - Пардубице 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia First League: Тринити ЗлинПардубице, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Летна. Судить этот матч будет Ondrej Pechanec.

МСК, 13 тур, Стадион: Летна
Czechia First League
Тринити Злин
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Пардубице
54'
59'
62'
71'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
FC Zlin icon
54'
Пардубице icon
59'
FC Zlin icon
62'
Пардубице icon
71'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Пардубице - Угловой
16'
Угловой
Пардубице - Угловой
24'
Угловой
Пардубице - Угловой
32'
Угловой
Пардубице - Угловой
36'
Угловой
Пардубице - Угловой
43'
Угловой
Пардубице - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
48'
Угловой
FC Zlin - Угловой
54'
FC Zlin - 1-ый Гол
59'
Пардубице - 2-ой Гол
62'
FC Zlin - 3-ий Гол
65'
Угловой
Пардубице - Угловой
67'
Угловой
FC Zlin - Угловой
71'
Пардубице - 4-ый Гол
86'
Угловой
Пардубице - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3

Превью матча Тринити Злин — Пардубице

Команда Тринити Злин в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-11. Команда Пардубице, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-14. Команда Тринити Злин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Пардубице забивает 1, пропускает 1.

Тринити Злин Тринити Злин
6
Камерун
Джосс Дидиба
19
Гана
Cletus Nombil
82
Словакия
Марьян Писоя
26
Чехия
Michal Cupak
28
Чехия
Jakub Kolar
24
Чехия
Jakub Cernin
39
Чехия
Антонин Крапка
17
Чехия
Станислав Доштал
23
Чехия
Милош Копечны
31
Чехия
Лукаш Бартошак
88
Чехия
Томаш Пожнар
Тренер
Чехия
Bronislav Cervenka
Пардубице Пардубице
26
Чехия
Samuel Simek
10
Чехия
Filip Vecheta
1
Šerák Jáchym
3
Швейцария
Louis Lurvink
25
Финляндия
Ryan Mahuta
8
Чехия
Vojtech Patrak
44
Бельгия
Simon Bammens
6
Чехия
Ян Режничек
28
Нигерия
Абдулл Танко
27
Чехия
Vojtech Sychra
23
Чехия
Michal Surzyn
Тренер
Чехия
Иржи Крейци

Статистика матча

Владение мячом
Тринити Злин Тринити Злин
50%
Пардубице Пардубице
50%
Атаки
71
69
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ondrej Pechanec (Чехия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Ondrej Pechanec назначал пенальти

Игры 13 тур
28.10.2025
Спарта Прага
2:1
Богемианс
Завершен
26.10.2025
Виктория Пльзень
2:0
Баник
Завершен
26.10.2025
Сигма
0:0
Славия Прага
Завершен
25.10.2025
Тринити Злин
2:2
Пардубице
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA