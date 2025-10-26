Смотреть онлайн Виктория Пльзень - Баник 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia First League: Виктория Пльзень — Баник, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Места Плзне. Судить этот матч будет Jan Vsetecka.
Превью матча Виктория Пльзень — Баник
Команда Виктория Пльзень в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-9. Команда Баник, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Виктория Пльзень в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Баник забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jan Vsetecka (Чехия).
За последние 11 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 18% (2 из 11 матчей) Jan Vsetecka назначал пенальти