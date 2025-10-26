Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia First League : Виктория Пльзень — Баник , 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Места Плзне . Судить этот матч будет Jan Vsetecka .

Превью матча Виктория Пльзень — Баник

Команда Виктория Пльзень в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-9. Команда Баник, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Виктория Пльзень в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Баник забивает 1, пропускает 1.