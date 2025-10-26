Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Виктория Пльзень - Баник 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia First League: Виктория ПльзеньБаник, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Места Плзне. Судить этот матч будет Jan Vsetecka.

МСК, 13 тур, Стадион: Стадион Места Плзне
Czechia First League
Виктория Пльзень
24'
90+3'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Баник
Виктория Пльзень icon
24'
Счет после первого тайма 1:0
Виктория Пльзень icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
24'
Виктория Пльзень - 1-ый Гол
30'
Угловой
Баник - Угловой
45'
Угловой
Виктория Пльзень - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
58'
Угловой
Виктория Пльзень - Угловой
74'
Угловой
Баник - Угловой
90+2'
Угловой
Баник - Угловой
90+3'
Виктория Пльзень - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Виктория Пльзень — Баник

Команда Виктория Пльзень в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-9. Команда Баник, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Виктория Пльзень в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Баник забивает 1, пропускает 1.

Виктория Пльзень Виктория Пльзень
18
Чехия
Tomas Ladra
3
Сербия
Светозар Маркович
85
Словения
Adrian Zeljkovic
7
Christopher Kabongo
99
Босния и Герцеговина
Amar Memic
14
Германия
Merchas Doski
80
Prince Adu
40
Либерия
Sampson Dweh
23
Чехия
Мартин Едличка
6
Чехия
Lukas Cerv
24
Чехия
Милан Гавел
Тренер
Словакия
Марек Бакос
Баник Баник
44
Босния и Герцеговина
Eldar Sehic
34
Bewene Abdullahi brahim
30
Словакия
Доминик Холец
80
Чехия
Ondrej Kricfalusi
18
Чехия
David Planka
17
Чехия
Михал Фридрих
25
Германия
Dennis Owusu
77
Словакия
Ладислав Алмаси
5
Чехия
Jiri Boula
8
Чехия
Кристиан Фридек
6
Чехия
Karel Pojezny
Тренер
Чехия
Tomas Galasek

Статистика матча

Владение мячом
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
50%
Баник Баник
50%
Атаки
110
123
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
8
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jan Vsetecka (Чехия).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 18% (2 из 11 матчей) Jan Vsetecka назначал пенальти

Игры 13 тур
28.10.2025
Спарта Прага
2:1
Богемианс
Завершен
26.10.2025
Виктория Пльзень
2:0
Баник
Завершен
26.10.2025
Сигма
0:0
Славия Прага
Завершен
25.10.2025
Тринити Злин
2:2
Пардубице
Завершен
Комментарии к матчу
