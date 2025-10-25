Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Ньиредьхаза Спартакус - Казинцбарцика 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияЧемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига: Ньиредьхаза СпартакусКазинцбарцика, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Nyiregyhaza Varosi stadion.

МСК, 11 тур, Стадион: Nyiregyhaza Varosi stadion
Чемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига
Ньиредьхаза Спартакус
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Казинцбарцика
Konyves 48'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Konyves - Казинцбарцика icon
48'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Nyiregyhaza - Угловой
18'
Угловой
Казинцбарцика - Угловой
22'
Угловой
Nyiregyhaza - Угловой
35'
Угловой
Казинцбарцика - Угловой
36'
Угловой
Казинцбарцика - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Konyves - 1-ый Гол
62'
Угловой
Nyiregyhaza - Угловой
77'
Угловой
Казинцбарцика - Угловой
82'
Угловой
Nyiregyhaza - Угловой
87'
Угловой
Nyiregyhaza - Угловой
88'
Угловой
Nyiregyhaza - Угловой
90+1'
Угловой
Nyiregyhaza - Угловой
90+1'
Угловой
Nyiregyhaza - Угловой
90+5'
Угловой
Казинцбарцика - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Ньиредьхаза Спартакус — Казинцбарцика

Команда Ньиредьхаза Спартакус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-28. Команда Казинцбарцика, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Ньиредьхаза Спартакус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Казинцбарцика забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Ньиредьхаза Спартакус Ньиредьхаза Спартакус
50%
Казинцбарцика Казинцбарцика
50%
Атаки
105
106
Угловые
8
5
Фолы
16
15
Удары (всего)
10
8
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
7
7
Игры 11 тур
26.10.2025
Ференцварош
1:2
Залаэгерсег
Завершен
26.10.2025
Дебрецен
5:2
Уйпешт ФК
Завершен
25.10.2025
Ньиредьхаза Спартакус
0:1
Казинцбарцика
Завершен
25.10.2025
Академия Пушкаша
1:1
МТК Будапешт
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA