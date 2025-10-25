Смотреть онлайн Ньиредьхаза Спартакус - Казинцбарцика 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига: Ньиредьхаза Спартакус — Казинцбарцика, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Nyiregyhaza Varosi stadion.
Превью матча Ньиредьхаза Спартакус — Казинцбарцика
Команда Ньиредьхаза Спартакус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-28. Команда Казинцбарцика, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Ньиредьхаза Спартакус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Казинцбарцика забивает 1, пропускает 2.