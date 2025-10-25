Превью матча Ньиредьхаза Спартакус — Казинцбарцика

Команда Ньиредьхаза Спартакус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-28. Команда Казинцбарцика, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Ньиредьхаза Спартакус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Казинцбарцика забивает 1, пропускает 2.