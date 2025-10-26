Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Дебрецен - Уйпешт ФК 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияЧемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига: ДебреценУйпешт ФК, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Большой Лесной Стадион.

МСК, 11 тур, Стадион: Большой Лесной Стадион
Чемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига
Дебрецен
Donat Barany 9'
Youga 15'
Donat Barany 30'
Florian Cibla 57'
Kocsis 59'
Завершен
5 : 2
26 октября 2025
Уйпешт ФК
Iuri Medeiros 64'
Tom Lacoux 74'
Смотреть онлайн
Donat Barany icon
9'
Youga - Дебрецен icon
15'
Donat Barany icon
30'
Счет после первого тайма 3:0
Florian Cibla icon
57'
Kocsis - Дебрецен icon
59'
Iuri Medeiros - Уйпешт ФК icon
64'
Tom Lacoux icon
74'
Матч закончился со счётом 5:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Дебрецен - Угловой
9'
Donat Barany - 1-ый Гол
13'
Угловой
Дебрецен - Угловой
15'
Youga - 2-ой Гол
21'
Угловой
Дебрецен - Угловой
27'
Угловой
Уйпешт ФК - Угловой
29'
Угловой
Дебрецен - Угловой
30'
Donat Barany - 3-ий Гол
39'
Угловой
Дебрецен - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
47'
Угловой
Уйпешт ФК - Угловой
50'
Угловой
Уйпешт ФК - Угловой
57'
Florian Cibla - 4-ый Гол
59'
Kocsis - 5-ый Гол
64'
Iuri Medeiros - 6-ый Гол
69'
Угловой
Уйпешт ФК - Угловой
70'
Угловой
Уйпешт ФК - Угловой
74'
Tom Lacoux - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:2

Превью матча Дебрецен — Уйпешт ФК

Команда Дебрецен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-12. Команда Уйпешт ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Дебрецен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Уйпешт ФК забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Дебрецен Дебрецен
50%
Уйпешт ФК Уйпешт ФК
50%
Атаки
86
89
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
9
7
