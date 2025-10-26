Смотреть онлайн Дебрецен - Уйпешт ФК 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига: Дебрецен — Уйпешт ФК, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Большой Лесной Стадион.
Превью матча Дебрецен — Уйпешт ФК
Команда Дебрецен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-12. Команда Уйпешт ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Дебрецен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Уйпешт ФК забивает 2, пропускает 1.