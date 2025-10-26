Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига : Ференцварош — Залаэгерсег , 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Групама Арена .

Превью матча Ференцварош — Залаэгерсег

Команда Ференцварош в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 34-13. Команда Залаэгерсег, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-19. Команда Ференцварош в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Залаэгерсег забивает 2, пропускает 2.