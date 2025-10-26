Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Ференцварош - Залаэгерсег 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияЧемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига: ФеренцварошЗалаэгерсег, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Групама Арена.

МСК, 11 тур, Стадион: Групама Арена
Чемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига
Ференцварош
Adam Varga 34'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Залаэгерсег
Skribek 42'
Calderon 54'
Смотреть онлайн
Adam Varga icon
34'
Skribek - Залаэгерсег icon
42'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
Calderon - Залаэгерсег icon
54'
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Ференцварош - Угловой
26'
Угловой
Ференцварош - Угловой
26'
Угловой
Ференцварош - Угловой
34'
Adam Varga - 1-ый Гол
42'
Skribek - 2-ой Гол
45'
Угловой
Ференцварош - Угловой
45+4'
Угловой
Залаэгерсег - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
54'
Calderon - 3-ий Гол
57'
Угловой
Ференцварош - Угловой
65'
Угловой
Залаэгерсег - Угловой
73'
Угловой
Залаэгерсег - Угловой
76'
Угловой
Ференцварош - Угловой
81'
Угловой
Ференцварош - Угловой
90+1'
Угловой
Ференцварош - Угловой
90+6'
Угловой
Ференцварош - Угловой

Превью матча Ференцварош — Залаэгерсег

Команда Ференцварош в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 34-13. Команда Залаэгерсег, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-19. Команда Ференцварош в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Залаэгерсег забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Ференцварош Ференцварош
50%
Залаэгерсег Залаэгерсег
50%
Атаки
104
89
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
8
8
Игры 11 тур
26.10.2025
Ференцварош
1:2
Залаэгерсег
Завершен
26.10.2025
Дебрецен
5:2
Уйпешт ФК
Завершен
25.10.2025
Ньиредьхаза Спартакус
0:1
Казинцбарцика
Завершен
25.10.2025
Академия Пушкаша
1:1
МТК Будапешт
Завершен
Комментарии к матчу
