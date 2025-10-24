Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U17 Кубок Мира Женщины, Стадия плей-офф : Нидерланды — Северная Корея , 3 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Нидерланды — Северная Корея

Команда Нидерланды в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Северная Корея, в том матче победу одержали хозяева.