24.10.2025

Смотреть онлайн Нидерланды - Северная Корея 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U17 Кубок Мира Женщины, Стадия плей-офф: НидерландыСеверная Корея, 3 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
U17 Кубок Мира Женщины, Стадия плей-офф
Нидерланды
Отменен
- : -
24 октября 2025
Северная Корея
Превью матча Нидерланды — Северная Корея

Команда Нидерланды в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Северная Корея, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Нидерланды
Нидерланды
Северная Корея
Нидерланды
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
08.11.2025
Северная Корея
Северная Корея
3:0
Нидерланды
Нидерланды
Игры 3 тур
02.11.2025
Мексика
5:4
Италия
Завершен
02.11.2025
Франция
8:9
Нидерланды
Завершен
01.11.2025
Бразилия
5:4
Канада
Завершен
25.10.2025
Новая Зеландия
-:-
Zambia U17
Отменен
25.10.2025
Парагвай
-:-
Япония
Отменен
25.10.2025
Samoa U17 Women
0:4
Nigeria U17 Women
Завершен
25.10.2025
Канада
2:1
Франция
Завершен
25.10.2025
Ivory Coast U17 Women
0:3
Испания
Завершен
25.10.2025
Колумбия
1:0
Республика Корея
Завершен
24.10.2025
Мексика
-:-
Камерун
Отменен
24.10.2025
Коста Рика
-:-
Morocco U17 Women
Отменен
24.10.2025
Бразилия
-:-
Италия
Отменен
24.10.2025
Нидерланды
-:-
Северная Корея
Отменен
24.10.2025
Норвегия
0:5
США
Завершен
24.10.2025
Эквадор
0:4
China U17 Women
Завершен
