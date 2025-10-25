Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U17 Кубок Мира Женщины, Стадия плей-офф : Канада — Франция , 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча Канада — Франция

Команда Канада в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0. Команда Франция, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-2. Команда Канада в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Франция забивает 1, пропускает 0.