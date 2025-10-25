Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ivory Coast U17 Women - Испания 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U17 Кубок Мира Женщины, Стадия плей-офф: Ivory Coast U17 WomenИспания, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
U17 Кубок Мира Женщины, Стадия плей-офф
Ivory Coast U17 Women
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
Испания
Смотреть онлайн
Превью матча Ivory Coast U17 Women — Испания

Игры 3 тур
02.11.2025
Мексика
5:4
Италия
Завершен
02.11.2025
Франция
8:9
Нидерланды
Завершен
01.11.2025
Бразилия
5:4
Канада
Завершен
25.10.2025
Новая Зеландия
-:-
Zambia U17
Отменен
25.10.2025
Парагвай
-:-
Япония
Отменен
25.10.2025
Samoa U17 Women
0:4
Nigeria U17 Women
Завершен
25.10.2025
Канада
2:1
Франция
Завершен
25.10.2025
Ivory Coast U17 Women
0:3
Испания
Завершен
25.10.2025
Колумбия
1:0
Республика Корея
Завершен
24.10.2025
Мексика
-:-
Камерун
Отменен
24.10.2025
Коста Рика
-:-
Morocco U17 Women
Отменен
24.10.2025
Бразилия
-:-
Италия
Отменен
24.10.2025
Нидерланды
-:-
Северная Корея
Отменен
24.10.2025
Норвегия
0:5
США
Завершен
24.10.2025
Эквадор
0:4
China U17 Women
Завершен
Комментарии к матчу
