Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Университарио Де Винто 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Насьональ Потоси — Университарио Де Винто, 10 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.
МСК, 10 тур, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Primera Division
Отложен
- : -
14 июня 2025
Превью матча Насьональ Потоси — Университарио Де Винто
История последних встреч
Насьональ Потоси
Университарио Де Винто
1 победа
2 ничьих
1 победа
25%
50%
25%
24.11.2025
Университарио Де Винто
2:2
Насьональ Потоси
23.10.2025
Университарио Де Винто
4:3
Насьональ Потоси
08.10.2025
Насьональ Потоси
0:0
Университарио Де Винто
13.08.2025
Насьональ Потоси
5:1
Университарио Де Винто
