13.08.2025

Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Университарио Де Винто 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: Насьональ ПотосиУниверситарио Де Винто, 10 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.

МСК, 10 тур, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Primera Division
Насьональ Потоси
Tobar 8'
Javier Guerra 20'
Javier Guerra 20'
Сауль Торрес 41'
Andres Torrico Franco 65'
Agustin Mansilla 86'
Завершен
5 : 1
13 августа 2025
Университарио Де Винто
Даниэль Камачо 45+7'
Смотреть онлайн
Tobar - Насьональ Потоси icon
8'
Javier Guerra icon
20'
Javier Guerra icon
20'
Сауль Торрес icon
41'
Даниэль Камачо icon
45+7'
Счет после первого тайма 3:1 : 3,1
Andres Torrico Franco icon
65'
Agustin Mansilla icon
86'
Матч закончился со счётом 5:1 : 3,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
8'
Tobar - 1-ый Гол
16'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
20'
Javier Guerra - 2-ой Гол
20'
Javier Guerra - 2-ой Гол
22'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
28'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
41'
Сауль Торрес - 3-ий Гол
43'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
45+1'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
45+7'
Даниэль Камачо - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1 : 3,1
53'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
65'
Andres Torrico Franco - 5-ый Гол
79'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
80'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
86'
Agustin Mansilla - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1 : 3,1

Превью матча Насьональ Потоси — Университарио Де Винто

История последних встреч

Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Университарио Де Винто
Насьональ Потоси
0 побед
2 ничьих
1 победа
0%
67%
33%
24.11.2025
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
2:2
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор
23.10.2025
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
4:3
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор
08.10.2025
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
0:0
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
45%
Университарио Де Винто Университарио Де Винто
55%
Атаки
63
91
Угловые
0
9
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу
