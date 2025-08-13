13.08.2025
Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Университарио Де Винто 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Насьональ Потоси — Университарио Де Винто, 10 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.
МСК, 10 тур, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Primera Division
Насьональ Потоси
Tobar 8'
Javier Guerra 20'
Сауль Торрес 41'
Andres Torrico Franco 65'
Agustin Mansilla 86'
Завершен
5 : 1
13 августа 2025
Университарио Де Винто
Даниэль Камачо 45+7'
Javier Guerra
20'
Javier Guerra
Сауль Торрес
41'
Даниэль Камачо
45+7'
Счет после первого тайма 3:1 : 3,1
Agustin Mansilla
86'
Матч закончился со счётом 5:1 : 3,1
Текстовая трансляция
6'
Universitario De Vinto - Угловой
8'
Tobar - 1-ый Гол
16'
Universitario De Vinto - Угловой
20'
Javier Guerra - 2-ой Гол
20'
Javier Guerra - 2-ой Гол
22'
Universitario De Vinto - Угловой
28'
Universitario De Vinto - Угловой
41'
Сауль Торрес - 3-ий Гол
43'
Universitario De Vinto - Угловой
45+1'
Universitario De Vinto - Угловой
45+7'
Даниэль Камачо - 4-ый Гол
53'
Universitario De Vinto - Угловой
65'
Andres Torrico Franco - 5-ый Гол
79'
Universitario De Vinto - Угловой
80'
Universitario De Vinto - Угловой
86'
Agustin Mansilla - 6-ый Гол
Превью матча Насьональ Потоси — Университарио Де Винто
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
63
91
Угловые
0
9
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу