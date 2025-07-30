Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Academia de Balompie Boliviano - Индепендьенте Петролеро 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: Academia de Balompie BolivianoИндепендьенте Петролеро, 10 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Bolivia Primera Division
Academia de Balompie Boliviano
Завершен
1 : 2
30 июля 2025
Индепендьенте Петролеро
Oscar Damian Villalba 4'
Oscar Damian Villalba 44'
Taborga 75'
Смотреть онлайн
Oscar Damian Villalba icon
4'
Oscar Damian Villalba icon
44'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,2
Taborga - ABB icon
75'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2
Текстовая трансляция
4'
Oscar Damian Villalba - 1-ый Гол
8'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
30'
Угловой
ABB - Угловой
32'
Угловой
ABB - Угловой
44'
Oscar Damian Villalba - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 0,2
64'
Угловой
ABB - Угловой
75'
Taborga - 3-ий Гол
90+8'
ABB - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2

Превью матча Academia de Balompie Boliviano — Индепендьенте Петролеро

История последних встреч

Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
Индепендьенте Петролеро
Academia de Balompie Boliviano
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.11.2025
Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
2:0
Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Academia de Balompie Boliviano Academia de Balompie Boliviano
50%
Индепендьенте Петролеро Индепендьенте Петролеро
50%
Атаки
100
60
Угловые
3
1
Фолы
7
15
Удары (всего)
18
8
Удары мимо ворот
17
3
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
