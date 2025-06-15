Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.06.2025

Смотреть онлайн Аврора - ГВ Сан-Хосе 15.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: АврораГВ Сан-Хосе, 10 тур . Начало встречи 15 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.

МСК, 10 тур, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Primera Division
Аврора
Родриго Рамальо 33'
Merardo David Robles Amarilla 81'
Merardo David Robles Amarilla 90+5'
Завершен
3 : 1
15 июня 2025
ГВ Сан-Хосе
Бруно Видес 45'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Родриго Рамальо icon
33'
Бруно Видес icon
45'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
Merardo David Robles Amarilla icon
81'
Merardo David Robles Amarilla icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Аврора - Угловой
28'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
32'
Угловой
Аврора - Угловой
33'
Родриго Рамальо - 1-ый Гол
40'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
45'
Бруно Видес - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
56'
Угловой
Аврора - Угловой
58'
Аврора - Незабитый пенальти
60'
Угловой
Аврора - Угловой
66'
Угловой
Аврора - Угловой
81'
Merardo David Robles Amarilla - 3-ий Гол
83'
Угловой
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+5'
Merardo David Robles Amarilla - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,3

Превью матча Аврора — ГВ Сан-Хосе

История последних встреч

Аврора
Аврора
ГВ Сан-Хосе
Аврора
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
22.11.2025
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
4:1
Аврора
Аврора
Обзор
10.07.2025
ГВ Сан-Хосе
ГВ Сан-Хосе
1:1
Аврора
Аврора
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аврора Аврора
57%
ГВ Сан-Хосе ГВ Сан-Хосе
43%
Атаки
88
77
Угловые
5
3
Фолы
13
12
Удары (всего)
18
7
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
12
3
Игры 10 тур
13.08.2025
Насьональ Потоси
5:1
Университарио Де Винто
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Анже Анже
Нант Нант
12 Декабря
22:45
Team Falcons Team Falcons
PARIVISION PARIVISION
12 Декабря
21:00
Лечче Лечче
Пиза Пиза
12 Декабря
22:45
ХК Ростов ХК Ростов
Челны Челны
12 Декабря
19:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хирона Хирона
12 Декабря
23:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
12 Декабря
19:00
КалПа КалПа
Сайпа Сайпа
12 Декабря
19:30
Tundra Esports Tundra Esports
Aurora Aurora
12 Декабря
21:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
12 Декабря
18:30
Флорида Флорида
Колорадо Колорадо
12 Декабря
05:37
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA