15.06.2025
Смотреть онлайн Аврора - ГВ Сан-Хосе 15.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Аврора — ГВ Сан-Хосе, 10 тур . Начало встречи 15 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.
МСК, 10 тур, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Primera Division
Аврора
Родриго Рамальо 33'
Merardo David Robles Amarilla 81'
Merardo David Robles Amarilla 90+5'
Завершен
3 : 1
15 июня 2025
ГВ Сан-Хосе
Бруно Видес 45'
Родриго Рамальо
33'
Бруно Видес
45'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,3
Текстовая трансляция
4'
Аврора - Угловой
28'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
32'
Аврора - Угловой
33'
Родриго Рамальо - 1-ый Гол
40'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
45'
Бруно Видес - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
56'
Аврора - Угловой
58'
Аврора - Незабитый пенальти
60'
Аврора - Угловой
66'
Аврора - Угловой
81'
Merardo David Robles Amarilla - 3-ий Гол
83'
ГВ Сан-Хосе - Угловой
90+5'
Merardo David Robles Amarilla - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,3
Превью матча Аврора — ГВ Сан-Хосе
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
88
77
Угловые
5
3
Фолы
13
12
Удары (всего)
18
7
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
12
3
Игры 10 тур
Комментарии к матчу