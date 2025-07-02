02.07.2025
Смотреть онлайн Депортес Лимаче - Кобрелоа 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Кубок Чили по футболу: Депортес Лимаче — Кобрелоа, 1/8 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 1/8 финала
Кубок Чили по футболу
Депортес Лимаче
19'
84'
85'
Завершен
3 : 0
02 июля 2025
Депортес Лимаче
19'
Счет после первого тайма 1:0
Депортес Лимаче
84'
Депортес Лимаче
85'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
9'
Кобрелоа - Угловой
19'
Депортес Лимаче - 1-ый Гол
21'
Кобрелоа - Угловой
35'
Депортес Лимаче - Угловой
45+1'
Кобрелоа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
84'
Депортес Лимаче - 2-ой Гол
85'
Депортес Лимаче - 3-ий Гол
90+5'
Депортес Лимаче - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Депортес Лимаче — Кобрелоа
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
2
3
Фолы
10
5
Удары (всего)
9
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4
0
