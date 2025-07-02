Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Депортес Лимаче - Кобрелоа 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиКубок Чили по футболу: Депортес ЛимачеКобрелоа, 1/8 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК, 1/8 финала
Кубок Чили по футболу
Депортес Лимаче
19'
84'
85'
Завершен
3 : 0
02 июля 2025
Кобрелоа
Депортес Лимаче icon
19'
Счет после первого тайма 1:0
Депортес Лимаче icon
84'
Депортес Лимаче icon
85'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
19'
Депортес Лимаче - 1-ый Гол
21'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
35'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
45+1'
Угловой
Кобрелоа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
84'
Депортес Лимаче - 2-ой Гол
85'
Депортес Лимаче - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Депортес Лимаче - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Депортес Лимаче — Кобрелоа

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
2
3
Фолы
10
5
Удары (всего)
9
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4
0
Игры 1/8 финала
11.07.2025
Хуачипато
2:0
Д. Консепсьон
Завершен
03.07.2025
Серена
4:1
Сан-Луис Кильота
Завершен
02.07.2025
Ла Калера
1:4
Кокимбо Унидо
Завершен
02.07.2025
Депортес Лимаче
3:0
Кобрелоа
Завершен
02.07.2025
Нубленсе
2:0
Магальянес
Завершен
02.07.2025
Аудакс
2:0
Темуко
Завершен
01.07.2025
Антофагаста
2:3
Сантьяго В
Завершен
Комментарии к матчу
