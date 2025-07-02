Смотреть онлайн Депортес Лимаче - Кобрелоа 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Кубок Чили по футболу: Депортес Лимаче — Кобрелоа, 1/8 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .