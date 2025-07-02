Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Нубленсе - Магальянес 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиКубок Чили по футболу: НубленсеМагальянес, 1/8 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нельсон Кьярзун.

МСК, 1/8 финала, Стадион: Нельсон Кьярзун
Кубок Чили по футболу
Нубленсе
37'
70'
Завершен
2 : 0
02 июля 2025
Магальянес
Смотреть онлайн
Нубленсе icon
37'
Счет после первого тайма 1:0
Нубленсе icon
70'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Нубленсе - Угловой
37'
Нубленсе - 1-ый Гол
39'
Угловой
Магальянес - Угловой
40'
Угловой
Магальянес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Нубленсе - Угловой
63'
Угловой
Магальянес - Угловой
70'
Нубленсе - 2-ой Гол
86'
Угловой
Нубленсе - Угловой
88'
Угловой
Нубленсе - Угловой
90+2'
Угловой
Магальянес - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Нубленсе — Магальянес

Статистика матча

Владение мячом
Нубленсе Нубленсе
64%
Магальянес Магальянес
36%
Атаки
150
135
Угловые
4
4
Фолы
11
9
Удары (всего)
13
7
Удары мимо ворот
14
7
Удары в створ ворот
4
4
Игры 1/8 финала
11.07.2025
Хуачипато
2:0
Д. Консепсьон
Завершен
03.07.2025
Серена
4:1
Сан-Луис Кильота
Завершен
02.07.2025
Ла Калера
1:4
Кокимбо Унидо
Завершен
02.07.2025
Депортес Лимаче
3:0
Кобрелоа
Завершен
02.07.2025
Нубленсе
2:0
Магальянес
Завершен
02.07.2025
Аудакс
2:0
Темуко
Завершен
01.07.2025
Антофагаста
2:3
Сантьяго В
Завершен
Комментарии к матчу
