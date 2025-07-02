02.07.2025
Смотреть онлайн Нубленсе - Магальянес 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Кубок Чили по футболу: Нубленсе — Магальянес, 1/8 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нельсон Кьярзун.
МСК, 1/8 финала, Стадион: Нельсон Кьярзун
Кубок Чили по футболу
Нубленсе
37'
70'
Завершен
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
7'
Нубленсе - Угловой
37'
Нубленсе - 1-ый Гол
39'
Магальянес - Угловой
40'
Магальянес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Нубленсе - Угловой
63'
Магальянес - Угловой
70'
Нубленсе - 2-ой Гол
86'
Нубленсе - Угловой
88'
Нубленсе - Угловой
90+2'
Магальянес - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Нубленсе — Магальянес
Статистика матча
Владение мячом
64%
36%
Атаки
150
135
Угловые
4
4
Фолы
11
9
Удары (всего)
13
7
Удары мимо ворот
14
7
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу