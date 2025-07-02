Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Аудакс - Темуко 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиКубок Чили по футболу: АудаксТемуко, 1/8 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Муниципал де Ла Флорида.

МСК, 1/8 финала, Стадион: Муниципал де Ла Флорида
Кубок Чили по футболу
Аудакс
4'
12'
Завершен
2 : 0
02 июля 2025
Темуко
Аудакс icon
4'
Аудакс icon
12'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Аудакс - 1-ый Гол
6'
Угловой
Темуко - Угловой
12'
Угловой
Аудакс - Угловой
12'
Аудакс - 2-ой Гол
13'
Угловой
Темуко - Угловой
15'
Угловой
Темуко - Угловой
29'
Угловой
Аудакс - Угловой
39'
Угловой
Аудакс - Угловой
43'
Угловой
Аудакс - Угловой
43'
Угловой
Аудакс - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
76'
Угловой
Темуко - Угловой
77'
Угловой
Темуко - Угловой
78'
Угловой
Аудакс - Угловой
90+3'
Угловой
Аудакс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Аудакс — Темуко

Команда Аудакс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Владение мячом
Аудакс Аудакс
46%
Темуко Темуко
54%
Атаки
107
141
Угловые
7
5
Фолы
10
6
Удары (всего)
12
10
Удары мимо ворот
10
13
Удары в створ ворот
6
2
Игры 1/8 финала
11.07.2025
Хуачипато
2:0
Д. Консепсьон
Завершен
03.07.2025
Серена
4:1
Сан-Луис Кильота
Завершен
02.07.2025
Ла Калера
1:4
Кокимбо Унидо
Завершен
02.07.2025
Депортес Лимаче
3:0
Кобрелоа
Завершен
02.07.2025
Нубленсе
2:0
Магальянес
Завершен
02.07.2025
Аудакс
2:0
Темуко
Завершен
01.07.2025
Антофагаста
2:3
Сантьяго В
Завершен
Комментарии к матчу
