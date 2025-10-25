Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Хоккей Матчи : ХКМ Римавска Собота — HK Esmark Kosice , 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча ХКМ Римавска Собота — HK Esmark Kosice

Команда ХКМ Римавска Собота в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 5-3. Команда HK Esmark Kosice, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 4-3. Команда ХКМ Римавска Собота в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. HK Esmark Kosice забивает 0, пропускает 0.