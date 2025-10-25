Фрибет 15000₽

25.10.2025

Смотреть онлайн ХК Братислава - Ho Hamikovo Hamuliakovo B 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйХоккей Матчи: ХК БратиславаHo Hamikovo Hamuliakovo B, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ондрей Непела Арена.

МСК, 6 тур, Стадион: Ондрей Непела Арена
Хоккей Матчи
ХК Братислава
Отменен
- : -
25 октября 2025
Ho Hamikovo Hamuliakovo B
Превью матча ХК Братислава — Ho Hamikovo Hamuliakovo B

Команда ХК Братислава в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 2-1.

Игры 6 тур
25.10.2025
ХК Братислава
-:-
Ho Hamikovo Hamuliakovo B
Отменен
25.10.2025
MSHK Prievidza
-:-
HK Slovan Levice
Отменен
25.10.2025
Сабинов
-:-
Кезмарок
Отменен
25.10.2025
ХКМ Римавска Собота
-:-
HK Esmark Kosice
Отменен
25.10.2025
Брежно
-:-
Требишов
Отменен
25.10.2025
Dukla Senica
-:-
ХК Детва 07
Отменен
25.10.2025
Iskra Partizanske
-:-
SHK Puchov
Отменен
25.10.2025
46 Бардейов
-:-
MHK Dolny Kubin
Отменен
