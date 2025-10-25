Смотреть онлайн Dukla Senica - ХК Детва 07 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Хоккей Матчи: Dukla Senica — ХК Детва 07, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Dukla Senica — ХК Детва 07
Команда Dukla Senica в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 9-1. Команда ХК Детва 07, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 33-19. Команда Dukla Senica в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ХК Детва 07 забивает 3, пропускает 2.