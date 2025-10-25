Смотреть онлайн Hiti Academy Bled Hawks U20 - Будапешт Васас 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. EBYSL U20. Хоккей: Hiti Academy Bled Hawks U20 — Будапешт Васас, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
Превью матча Hiti Academy Bled Hawks U20 — Будапешт Васас
Команда Hiti Academy Bled Hawks U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей с разницей шайб 21-37. Команда Будапешт Васас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 20-26. Команда Hiti Academy Bled Hawks U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. Будапешт Васас забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 ноября 2025 на поле команды Будапешт Васас, в том матче победу одержали хозяева.