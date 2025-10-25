Смотреть онлайн Млади Есенице - Оканаган ХК Европа U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. EBYSL U20. Хоккей: Млади Есенице — Оканаган ХК Европа U20, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
Превью матча Млади Есенице — Оканаган ХК Европа U20
Команда Млади Есенице в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 43-14. Команда Оканаган ХК Европа U20, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 18-35. Команда Млади Есенице в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. Оканаган ХК Европа U20 забивает 2, пропускает 4.