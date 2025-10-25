Смотреть онлайн Млади Есенице - Оканаган ХК Европа U20 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. EBYSL U20. Хоккей: Млади Есенице — Оканаган ХК Европа U20, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .