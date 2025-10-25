Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ХК Айсхоукс U20 - Budapest Jegkorong Akademia U20 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. EBYSL U20. Хоккей: ХК Айсхоукс U20Budapest Jegkorong Akademia U20, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Австрия. EBYSL U20. Хоккей
ХК Айсхоукс U20
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Budapest Jegkorong Akademia U20
Смотреть онлайн
Превью матча ХК Айсхоукс U20 — Budapest Jegkorong Akademia U20

Команда ХК Айсхоукс U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 37-23. Команда Budapest Jegkorong Akademia U20, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 17-43. Команда ХК Айсхоукс U20 в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Budapest Jegkorong Akademia U20 забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Budapest Jegkorong Akademia U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ХК Айсхоукс U20
ХК Айсхоукс U20
Budapest Jegkorong Akademia U20
ХК Айсхоукс U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.10.2025
Budapest Jegkorong Akademia U20
Budapest Jegkorong Akademia U20
2:1
ХК Айсхоукс U20
ХК Айсхоукс U20
Обзор
Игры 1 тур
26.10.2025
Млади Есенице
3:2
Будапешт Васас
Завершен
26.10.2025
Вена Кэпиталз U20
1:5
Академия Штайермарк (20)
Завершен
26.10.2025
Фехервар АВ19 U20
5:3
Филлах U20
Завершен
26.10.2025
DVTK Jegesmedvek U20
3:5
ХК Айсхоукс U20
Завершен
26.10.2025
Budapest Jegkorong Akademia U20
4:9
KAC Klagenfurt U20
Завершен
25.10.2025
Hiti Academy Bled Hawks U20
1:5
Будапешт Васас
Завершен
25.10.2025
Млади Есенице
9:1
Оканаган ХК Европа U20
Завершен
25.10.2025
ХК Айсхоукс U20
1:3
Budapest Jegkorong Akademia U20
Завершен
25.10.2025
DVTK Jegesmedvek U20
4:8
Филлах U20
Завершен
22.10.2025
Budapest Jegkorong Akademia U20
3:1
Фехервар АВ19 U20
Завершен
22.10.2025
Оканаган ХК Европа U20
-:-
Иннсбрук (20)
Отменен
22.10.2025
KAC Klagenfurt U20
-:-
Зальцбург (20)
Отменен
22.10.2025
Вена Кэпиталз U20
-:-
ХТК-Нордик (20)
Отменен
22.10.2025
Hiti Academy Bled Hawks U20
-:-
Млади Есенице
Отменен
22.10.2025
Ujpesti TE U20
6:2
DVTK Jegesmedvek U20
Завершен
19.10.2025
Будапешт Васас
2:3
Вена Кэпиталз U20
Завершен
19.10.2025
Иннсбрук (20)
2:5
Млади Есенице
Завершен
19.10.2025
Филлах U20
2:6
ХК Айсхоукс U20
Завершен
19.10.2025
KAC Klagenfurt U20
7:3
Фехервар АВ19 U20
Завершен
17.10.2025
Млади Есенице
6:1
ХТК-Нордик (20)
Завершен
17.10.2025
Академия Оберостеррайх (20)
3:2
Ujpesti TE U20
Завершен
17.10.2025
Hiti Academy Bled Hawks U20
6:3
Оканаган ХК Европа U20
Завершен
16.10.2025
Ujpesti TE U20
4:1
Budapest Jegkorong Akademia U20
Завершен
12.10.2025
Оканаган ХК Европа U20
4:3
Будапешт Васас
Завершен
12.10.2025
Иннсбрук (20)
2:3
Вена Кэпиталз U20
Завершен
12.10.2025
Академия Штайермарк (20)
4:3
Млади Есенице
Завершен
12.10.2025
Фехервар АВ19 U20
5:2
ХК Айсхоукс U20
Завершен
12.10.2025
Hiti Academy Bled Hawks U20
4:5
ХТК-Нордик (20)
Завершен
12.10.2025
Budapest Jegkorong Akademia U20
3:4
Зальцбург (20)
Завершен
12.10.2025
Ujpesti TE U20
2:4
Академия Оберостеррайх (20)
Завершен
11.10.2025
Филлах U20
-:-
KAC Klagenfurt U20
Отменен
11.10.2025
Фехервар АВ19 U20
-:-
Ujpesti TE U20
Отменен
11.10.2025
ХТК-Нордик (20)
1:5
Млади Есенице
Завершен
11.10.2025
Иннсбрук (20)
3:4
Будапешт Васас
Завершен
11.10.2025
Академия Штайермарк (20)
5:1
Hiti Academy Bled Hawks U20
Завершен
11.10.2025
DVTK Jegesmedvek U20
4:6
Зальцбург (20)
Завершен
08.10.2025
Зальцбург (20)
-:-
Филлах U20
Отменен
05.10.2025
Budapest Jegkorong Akademia U20
2:1
ХК Айсхоукс U20
Завершен
05.10.2025
Академия Оберостеррайх (20)
1:0
Фехервар АВ19 U20
Завершен
05.10.2025
Филлах U20
1:4
Ujpesti TE U20
Завершен
05.10.2025
Млади Есенице
6:1
Вена Кэпиталз U20
Завершен
05.10.2025
KAC Klagenfurt U20
8:0
DVTK Jegesmedvek U20
Завершен
04.10.2025
Академия Оберостеррайх (20)
2:5
ХК Айсхоукс U20
Завершен
04.10.2025
Филлах U20
1:5
DVTK Jegesmedvek U20
Завершен
04.10.2025
KAC Klagenfurt U20
2:6
Ujpesti TE U20
Завершен
04.10.2025
ХК Айсхоукс U20
-:-
ХТК-Нордик (20)
Отменен
04.10.2025
Будапешт Васас
3:2
Иннсбрук (20)
Завершен
04.10.2025
Академия Штайермарк (20)
6:2
Оканаган ХК Европа U20
Завершен
04.10.2025
Hiti Academy Bled Hawks U20
1:3
Вена Кэпиталз U20
Завершен
03.10.2025
Hiti Academy Bled Hawks U20
3:6
Академия Штайермарк (20)
Завершен
28.09.2025
Зальцбург (20)
4:2
ХК Айсхоукс U20
Завершен
28.09.2025
Академия Штайермарк (20)
4:2
Будапешт Васас
Завершен
28.09.2025
KAC Klagenfurt U20
9:2
Филлах U20
Завершен
28.09.2025
Академия Оберостеррайх (20)
3:2
Budapest Jegkorong Akademia U20
Завершен
28.09.2025
Вена Кэпиталз U20
6:1
Hiti Academy Bled Hawks U20
Завершен
27.09.2025
Ujpesti TE U20
2:1
Фехервар АВ19 U20
Завершен
27.09.2025
ХТК-Нордик (20)
-:-
Будапешт Васас
Отменен
27.09.2025
Академия Оберостеррайх (20)
2:1
KAC Klagenfurt U20
Завершен
27.09.2025
Оканаган ХК Европа U20
4:2
Hiti Academy Bled Hawks U20
Завершен
27.09.2025
Зальцбург (20)
7:0
Budapest Jegkorong Akademia U20
Завершен
27.09.2025
ХК Айсхоукс U20
4:1
DVTK Jegesmedvek U20
Завершен
27.09.2025
Академия Штайермарк (20)
-:-
ХК Айсхоукс U20
Отменен
27.09.2025
Вена Кэпиталз U20
2:5
Млади Есенице
Завершен
26.09.2025
Фехервар АВ19 U20
-:-
DVTK Jegesmedvek U20
Отменен
24.09.2025
Млади Есенице
-:-
Hiti Academy Bled Hawks U20
Отменен
24.09.2025
Иннсбрук (20)
-:-
Оканаган ХК Европа U20
Отменен
24.09.2025
Академия Штайермарк (20)
-:-
ХТК-Нордик (20)
Отменен
24.09.2025
ХК Айсхоукс U20
-:-
Вена Кэпиталз U20
Отменен
24.09.2025
ХК Айсхоукс U20
-:-
Ujpesti TE U20
Отменен
24.09.2025
Фехервар АВ19 U20
-:-
Budapest Jegkorong Akademia U20
Отменен
24.09.2025
Академия Оберостеррайх (20)
-:-
Зальцбург (20)
Отменен
21.09.2025
Филлах U20
3:4
Академия Оберостеррайх (20)
Завершен
21.09.2025
Млади Есенице
-:-
ХК Айсхоукс U20
Отложен
21.09.2025
DVTK Jegesmedvek U20
3:1
Budapest Jegkorong Akademia U20
Завершен
21.09.2025
Академия Штайермарк (20)
7:1
Вена Кэпиталз U20
Завершен
20.09.2025
Будапешт Васас
-:-
Оканаган ХК Европа U20
Отменен
20.09.2025
Hiti Academy Bled Hawks U20
-:-
ХК Айсхоукс U20
Отменен
20.09.2025
Филлах U20
-:-
Зальцбург (20)
Отменен
20.09.2025
Budapest Jegkorong Akademia U20
2:3
Ujpesti TE U20
Завершен
20.09.2025
DVTK Jegesmedvek U20
1:4
Фехервар АВ19 U20
Завершен
20.09.2025
ХТК-Нордик (20)
6:2
Вена Кэпиталз U20
Завершен
20.09.2025
KAC Klagenfurt U20
2:1
Академия Оберостеррайх (20)
Завершен
20.09.2025
Млади Есенице
6:2
Иннсбрук (20)
Завершен
19.09.2025
Hiti Academy Bled Hawks U20
-:-
Иннсбрук (20)
Отменен
19.09.2025
ХК Айсхоукс U20
-:-
Будапешт Васас
Отменен
19.09.2025
ХТК-Нордик (20)
-:-
Академия Штайермарк (20)
Отменен
19.09.2025
Ujpesti TE U20
3:5
ХК Айсхоукс U20
Завершен
17.09.2025
Зальцбург (20)
3:4
KAC Klagenfurt U20
Завершен
14.09.2025
ХК Айсхоукс U20
-:-
Hiti Academy Bled Hawks U20
Отложен
14.09.2025
Иннсбрук (20)
2:3
ХТК-Нордик (20)
Завершен
14.09.2025
Академия Оберостеррайх (20)
1:5
DVTK Jegesmedvek U20
Завершен
14.09.2025
ХК Айсхоукс U20
5:0
Филлах U20
Завершен
14.09.2025
Оканаган ХК Европа U20
1:6
Академия Штайермарк (20)
Завершен
14.09.2025
Будапешт Васас
1:7
Млади Есенице
Завершен
14.09.2025
KAC Klagenfurt U20
12:0
Budapest Jegkorong Akademia U20
Завершен
13.09.2025
ХК Айсхоукс U20
-:-
Млади Есенице
Отменен
13.09.2025
Филлах U20
5:3
Budapest Jegkorong Akademia U20
Завершен
