Смотреть онлайн ХК Айсхоукс U20 - Budapest Jegkorong Akademia U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. EBYSL U20. Хоккей: ХК Айсхоукс U20 — Budapest Jegkorong Akademia U20, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .
Превью матча ХК Айсхоукс U20 — Budapest Jegkorong Akademia U20
Команда ХК Айсхоукс U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 37-23. Команда Budapest Jegkorong Akademia U20, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 17-43. Команда ХК Айсхоукс U20 в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Budapest Jegkorong Akademia U20 забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Budapest Jegkorong Akademia U20, в том матче победу одержали хозяева.