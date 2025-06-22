Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Шарлотт - Бэйкерсфилд Кондорс 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: ШарлоттБэйкерсфилд Кондорс, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abbotsford Centre.

МСК, Финал, Стадион: Abbotsford Centre
США. АХЛ. Хоккей
Шарлотт
Завершен
4 : 3
22 июня 2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Шарлотт
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Шарлотт
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Шарлотт
-
Счет после 2-го периода: 3-3
Счет после 3-го периода: 3-3
Шарлотт
-

Превью матча Шарлотт — Бэйкерсфилд Кондорс

История последних встреч

Шарлотт
Шарлотт
Бэйкерсфилд Кондорс
Шарлотт
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.06.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
3:2
Шарлотт
Шарлотт
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Динамо Минск Динамо Минск
Лада Лада
21 Декабря
17:10
Вильярреал Вильярреал
Барселона Барселона
21 Декабря
18:15
Верона Верона
Болонья Болонья
21 Декабря
17:00
Хайденхайм Хайденхайм
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
21 Декабря
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
21 Декабря
17:00
Осер Осер
Монако Монако
21 Декабря
16:45
Эльче Эльче
Райо Вальекано Райо Вальекано
21 Декабря
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 Декабря
19:30
Комо Комо
Милан Милан
21 Декабря
17:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
21 Декабря
17:00