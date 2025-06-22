22.06.2025
Смотреть онлайн Шарлотт - Бэйкерсфилд Кондорс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Шарлотт — Бэйкерсфилд Кондорс, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abbotsford Centre.
МСК, Финал, Стадион: Abbotsford Centre
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
4 : 3
22 июня 2025
Счет после 1-го периода: 1-1
Счет после 2-го периода: 3-3
Счет после 3-го периода: 3-3
Превью матча Шарлотт — Бэйкерсфилд Кондорс
История последних встреч
Шарлотт
Бэйкерсфилд Кондорс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.06.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
3:2
Шарлотт
