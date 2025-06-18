Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.06.2025

Смотреть онлайн Шарлотт - Бэйкерсфилд Кондорс 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: ШарлоттБэйкерсфилд Кондорс, Финал . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abbotsford Centre.

МСК, Финал, Стадион: Abbotsford Centre
США. АХЛ. Хоккей
Шарлотт
Завершен
1 : 6
18 июня 2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Шарлотт
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Счет после 2-го периода: 1-1
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Счет после 3-го периода: 1-6

Превью матча Шарлотт — Бэйкерсфилд Кондорс

История последних встреч

Шарлотт
Шарлотт
Бэйкерсфилд Кондорс
Шарлотт
1 победа
0 ничьих
2 побед
33%
0%
67%
24.06.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
3:2
Шарлотт
Шарлотт
Обзор
22.06.2025
Шарлотт
Шарлотт
4:3
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
Обзор
20.06.2025
Шарлотт
Шарлотт
2:3
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Лада Лада
ЦСКА ЦСКА
16 Декабря
18:00
Локомотив Локомотив
Динамо Минск Динамо Минск
16 Декабря
19:00
СКА СКА
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
16 Декабря
19:30
Кардифф Кардифф
Челси Челси
16 Декабря
23:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
16 Декабря
19:30
Автомобилист Автомобилист
Барыс Барыс
16 Декабря
17:00
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
16 Декабря
15:30
Нефтехимик Нефтехимик
Торпедо Торпедо
16 Декабря
19:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
16 Декабря
19:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
16 Декабря
22:45