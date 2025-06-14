Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Бэйкерсфилд Кондорс — Шарлотт , Финал . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bojangles Coliseum .

Превью матча Бэйкерсфилд Кондорс — Шарлотт

Команда Бэйкерсфилд Кондорс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-8. Команда Шарлотт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 3-2. Команда Бэйкерсфилд Кондорс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шарлотт забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 24 июня 2025 на поле команды Бэйкерсфилд Кондорс, в том матче победу одержали хозяева.