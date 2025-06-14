Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Бэйкерсфилд Кондорс - Шарлотт 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Бэйкерсфилд КондорсШарлотт, Финал . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bojangles Coliseum.

МСК, Финал, Стадион: Bojangles Coliseum
США. АХЛ. Хоккей
Бэйкерсфилд Кондорс
Завершен
4 : 3
14 июня 2025
Шарлотт
Смотреть онлайн
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Шарлотт
-
Шарлотт
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Шарлотт
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Счет после 2-го периода: 2-3
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Бэйкерсфилд Кондорс
-

Превью матча Бэйкерсфилд Кондорс — Шарлотт

Команда Бэйкерсфилд Кондорс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-8. Команда Шарлотт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 3-2. Команда Бэйкерсфилд Кондорс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шарлотт забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 24 июня 2025 на поле команды Бэйкерсфилд Кондорс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
Шарлотт
Бэйкерсфилд Кондорс
3 побед
0 ничьих
2 побед
60%
0%
40%
24.06.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
3:2
Шарлотт
Шарлотт
Обзор
22.06.2025
Шарлотт
Шарлотт
4:3
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
Обзор
20.06.2025
Шарлотт
Шарлотт
2:3
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
Обзор
18.06.2025
Шарлотт
Шарлотт
1:6
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
Обзор
15.06.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
2:3
Шарлотт
Шарлотт
Обзор
Комментарии к матчу
