17.06.2025
Смотреть онлайн Университет Сукре - Насиональ Потоси 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Университет Сукре — Насиональ Потоси . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo de Garcilazo.
МСК, Арена: Polideportivo de Garcilazo
Чемпионат Боливии по баскетболу
Отложен
- : -
17 июня 2025
Превью матча Университет Сукре — Насиональ Потоси
История последних встреч
Университет Сукре
Насиональ Потоси
2 побед
3 побед
40%
60%
14.08.2025
Насиональ Потоси
77:71
Университет Сукре
10.08.2025
Насиональ Потоси
71:77
Университет Сукре
06.08.2025
Университет Сукре
86:76
Насиональ Потоси
01.08.2025
Университет Сукре
76:80
Насиональ Потоси
27.06.2025
Университет Сукре
70:82
Насиональ Потоси
Комментарии к матчу