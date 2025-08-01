Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Университет Сукре - Насиональ Потоси 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: Университет СукреНасиональ Потоси . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo de Garcilazo.

МСК, Арена: Polideportivo de Garcilazo
Чемпионат Боливии по баскетболу
Университет Сукре
Завершен
27:22 18:26 15:19 16:13
76 : 80
01 августа 2025
Насиональ Потоси
Превью матча Университет Сукре — Насиональ Потоси

Команда Университет Сукре в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 августа 2025 на поле команды Насиональ Потоси, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Университет Сукре
Университет Сукре
Насиональ Потоси
Университет Сукре
2 побед
1 победа
67%
33%
14.08.2025
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
77:71
Университет Сукре
Университет Сукре
Обзор
10.08.2025
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
71:77
Университет Сукре
Университет Сукре
Обзор
06.08.2025
Университет Сукре
Университет Сукре
86:76
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
13
3-х очк. попадания
9
13
Реализовано штрафных
20
15
% реализации штрафных
74.1
68.2
Кол-во реализованных бросков
44
41
