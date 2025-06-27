Превью матча Университет Сукре — Насиональ Потоси

Команда Университет Сукре в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Насиональ Потоси, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 августа 2025 на поле команды Насиональ Потоси, в том матче победу одержали хозяева.