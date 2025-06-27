Смотреть онлайн Университет Сукре - Насиональ Потоси 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Университет Сукре — Насиональ Потоси . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo de Garcilazo.
22:28 24:24 9:21 15:9
Превью матча Университет Сукре — Насиональ Потоси
Команда Университет Сукре в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Насиональ Потоси, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 августа 2025 на поле команды Насиональ Потоси, в том матче победу одержали хозяева.