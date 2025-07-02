Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.07.2025

Смотреть онлайн Чили - Колумбия - Женщины 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйFIBA AmeriCup Women: ЧилиКолумбия - Женщины, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени .

МСК, 1 тур
FIBA AmeriCup Women
Чили
Завершен
12:16 7:15 7:12 7:16
33 : 59
02 июля 2025
Колумбия - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Чили — Колумбия - Женщины

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
16
3-х очк. попадания
2
4
Реализовано штрафных
3
15
% реализации штрафных
37.5
78.9
Кол-во реализованных бросков
17
35
Игры 1 тур
07.07.2025
Бразилия - Женщины
84:92
США (ж)
Завершен
03.07.2025
Пуэрто-Рико (ж)
75:38
Чили
Завершен
03.07.2025
Канада (ж)
82:46
Доминиканская Республика - Женщины
Завершен
02.07.2025
США (ж)
104:48
Мексика
Завершен
02.07.2025
Бразилия - Женщины
106:49
Сальвадор
Завершен
02.07.2025
Чили
33:59
Колумбия - Женщины
Завершен
02.07.2025
Мексика
60:77
Пуэрто-Рико (ж)
Завершен
01.07.2025
Сальвадор
57:76
Аргентина - Женщины
Завершен
01.07.2025
Доминиканская Республика - Женщины
46:73
Бразилия - Женщины
Завершен
01.07.2025
Пуэрто-Рико (ж)
62:80
США (ж)
Завершен
01.07.2025
Колумбия - Женщины
71:60
Мексика
Завершен
30.06.2025
Бразилия - Женщины
74:65
Канада (ж)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
СКА СКА
30 Декабря
19:30
Челси Челси
Борнмут Борнмут
30 Декабря
22:30
Арсенал Арсенал
Астон Вилла Астон Вилла
30 Декабря
23:15
Бернли Бернли
Ньюкасл Ньюкасл
30 Декабря
22:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулвергемптон Вулвергемптон
30 Декабря
23:15
Вест Хэм Вест Хэм
Брайтон Брайтон
30 Декабря
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
30 Декабря
21:30
Юкурит Юкурит
Пеликанс Пеликанс
30 Декабря
19:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
30 Декабря
22:30
Ильвес Ильвес
Карпат Карпат
30 Декабря
19:30