Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — FIBA AmeriCup Women : Мексика — Пуэрто-Рико (ж) , 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .

Превью матча Мексика — Пуэрто-Рико (ж)

Команда Мексика в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Мексика, в том матче победу одержали гостьи.