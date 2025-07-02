Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.07.2025

Смотреть онлайн Мексика - Пуэрто-Рико (ж) 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйFIBA AmeriCup Women: МексикаПуэрто-Рико (ж), 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .

МСК, 1 тур
FIBA AmeriCup Women
Мексика
Завершен
14:32 16:16 12:10 18:19
60 : 77
02 июля 2025
Пуэрто-Рико (ж)
Превью матча Мексика — Пуэрто-Рико (ж)

Команда Мексика в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Мексика, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Мексика
Мексика
Пуэрто-Рико (ж)
Мексика
0 побед
1 победа
0%
100%
05.07.2025
Мексика
Мексика
67:72
Пуэрто-Рико (ж)
Пуэрто-Рико (ж)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
21
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
4
8
% реализации штрафных
80
80
Кол-во реализованных бросков
29
38
Игры 1 тур
07.07.2025
Бразилия - Женщины
84:92
США (ж)
Завершен
03.07.2025
Пуэрто-Рико (ж)
75:38
Чили
Завершен
03.07.2025
Канада (ж)
82:46
Доминиканская Республика - Женщины
Завершен
02.07.2025
США (ж)
104:48
Мексика
Завершен
02.07.2025
Бразилия - Женщины
106:49
Сальвадор
Завершен
02.07.2025
Чили
33:59
Колумбия - Женщины
Завершен
02.07.2025
Мексика
60:77
Пуэрто-Рико (ж)
Завершен
01.07.2025
Сальвадор
57:76
Аргентина - Женщины
Завершен
01.07.2025
Доминиканская Республика - Женщины
46:73
Бразилия - Женщины
Завершен
01.07.2025
Пуэрто-Рико (ж)
62:80
США (ж)
Завершен
01.07.2025
Колумбия - Женщины
71:60
Мексика
Завершен
30.06.2025
Бразилия - Женщины
74:65
Канада (ж)
Завершен
30.06.2025
Аргентина - Женщины
67:51
Доминиканская Республика - Женщины
Завершен
30.06.2025
США (ж)
80:43
Колумбия - Женщины
Завершен
30.06.2025
Мексика
76:59
Чили
Завершен
