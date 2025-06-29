29.06.2025
Смотреть онлайн Чили - США (ж) 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — FIBA AmeriCup Women: Чили — США (ж), 1 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:25 по московскому времени .
Превью матча Чили — США (ж)
Статистика матча
2-х очк. попадания
8
34
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
10
19
% реализации штрафных
62.5
70.4
Кол-во реализованных бросков
25
60
