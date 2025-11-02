Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Sao Jose Desportivo U20 - Франка (20) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20: Sao Jose Desportivo U20Франка (20) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista FPB U20
Sao Jose Desportivo U20
Завершен
24:24 17:15 17:16 28:23
86 : 78
02 ноября 2025
Франка (20)
Смотреть онлайн
Превью матча Sao Jose Desportivo U20 — Франка (20)

Команда Sao Jose Desportivo U20 в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Франка (20), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Sao Jose Desportivo U20, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
Франка (20)
Sao Jose Desportivo U20
2 побед
2 побед
50%
50%
01.11.2025
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
86:88
Франка (20)
Франка (20)
Обзор
26.10.2025
Франка (20)
Франка (20)
81:87
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
Обзор
15.08.2025
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
86:74
Франка (20)
Франка (20)
Обзор
25.05.2025
Франка (20)
Франка (20)
94:86
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
22
3-х очк. попадания
9
5
Реализовано штрафных
17
19
% реализации штрафных
63
79.2
Комментарии к матчу
