Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20 : Sao Jose Desportivo U20 — Франка (20) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Sao Jose Desportivo U20 — Франка (20)

Команда Sao Jose Desportivo U20 в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Франка (20), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Sao Jose Desportivo U20, в том матче победу одержали гостьи.