Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Sao Jose Desportivo U20 - Франка (20) 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20: Sao Jose Desportivo U20Франка (20) . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista FPB U20
Sao Jose Desportivo U20
Завершен
20:15 20:19 29:22 17:20
86 : 74
15 августа 2025
Франка (20)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Sao Jose Desportivo U20 — Франка (20)

Команда Sao Jose Desportivo U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Sao Jose Desportivo U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
Франка (20)
Sao Jose Desportivo U20
2 побед
1 победа
67%
33%
02.11.2025
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
86:78
Франка (20)
Франка (20)
Обзор
01.11.2025
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
86:88
Франка (20)
Франка (20)
Обзор
26.10.2025
Франка (20)
Франка (20)
81:87
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
22
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
19
20
% реализации штрафных
70.4
71.4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Болонья Болонья
Лацио Лацио
11 Февраля
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
11 Февраля
22:45
Сандерленд Сандерленд
Ливерпуль Ливерпуль
11 Февраля
23:15
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
11 Февраля
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон Брайтон
11 Февраля
22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бернли Бернли
11 Февраля
22:30
Венеция Венеция
Хапоэль Иерусалим Хапоэль Иерусалим
11 Февраля
22:00
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Лиеткабелис Лиеткабелис
11 Февраля
22:30
Aurora Aurora
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
11 Февраля
22:00
Слепск Сувалки Слепск Сувалки
Кендзежин-Козле Кендзежин-Козле
11 Февраля
22:00