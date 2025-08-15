Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20 : Sao Jose Desportivo U20 — Франка (20) . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Sao Jose Desportivo U20 — Франка (20)

Команда Sao Jose Desportivo U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Sao Jose Desportivo U20, в том матче победу одержали хозяева.