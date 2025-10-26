Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20 : Франка (20) — Sao Jose Desportivo U20 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Франка (20) — Sao Jose Desportivo U20

Команда Франка (20) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Sao Jose Desportivo U20, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Sao Jose Desportivo U20, в том матче победу одержали хозяева.