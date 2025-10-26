Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Франка (20) - Sao Jose Desportivo U20 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20: Франка (20)Sao Jose Desportivo U20 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista FPB U20
Франка (20)
Завершен
21:15 23:23 18:25 19:24
81 : 87
26 октября 2025
Sao Jose Desportivo U20
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Франка (20) — Sao Jose Desportivo U20

Команда Франка (20) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Sao Jose Desportivo U20, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Sao Jose Desportivo U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Франка (20)
Франка (20)
Sao Jose Desportivo U20
Франка (20)
2 побед
2 побед
50%
50%
02.11.2025
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
86:78
Франка (20)
Франка (20)
Обзор
01.11.2025
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
86:88
Франка (20)
Франка (20)
Обзор
15.08.2025
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
86:74
Франка (20)
Франка (20)
Обзор
25.05.2025
Франка (20)
Франка (20)
94:86
Sao Jose Desportivo U20
Sao Jose Desportivo U20
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
27
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
13
9
% реализации штрафных
72.2
81.8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Коламбус Коламбус
Эдмонтон Эдмонтон
11 Ноября
04:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30