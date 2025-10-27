Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн CD Humboldt U21 - Quilpue Basquetbol U21 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: CD Humboldt U21Quilpue Basquetbol U21 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Chile Liga Desarrollo U21
CD Humboldt U21
Завершен
23:19 21:19 19:6 19:14
82 : 58
27 октября 2025
Quilpue Basquetbol U21
Превью матча CD Humboldt U21 — Quilpue Basquetbol U21

Команда CD Humboldt U21 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Quilpue Basquetbol U21, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Quilpue Basquetbol U21, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

CD Humboldt U21
CD Humboldt U21
Quilpue Basquetbol U21
CD Humboldt U21
1 победа
1 победа
50%
50%
19.10.2025
Quilpue Basquetbol U21
Quilpue Basquetbol U21
87:81
CD Humboldt U21
CD Humboldt U21
Обзор
12.10.2025
CD Humboldt U21
CD Humboldt U21
79:72
Quilpue Basquetbol U21
Quilpue Basquetbol U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
12
3-х очк. попадания
15
7
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
54.2
68.4
