Смотреть онлайн CD Humboldt U21 - Quilpue Basquetbol U21 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: CD Humboldt U21 — Quilpue Basquetbol U21 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча CD Humboldt U21 — Quilpue Basquetbol U21
Команда CD Humboldt U21 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Quilpue Basquetbol U21, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Quilpue Basquetbol U21, в том матче победу одержали хозяева.