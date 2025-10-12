Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21 : CD Humboldt U21 — Quilpue Basquetbol U21 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча CD Humboldt U21 — Quilpue Basquetbol U21

Команда CD Humboldt U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Quilpue Basquetbol U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды CD Humboldt U21, в том матче победу одержали хозяева.