12.10.2025

Смотреть онлайн CD Humboldt U21 - Quilpue Basquetbol U21 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: CD Humboldt U21Quilpue Basquetbol U21 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Chile Liga Desarrollo U21
CD Humboldt U21
Завершен
25:17 9:23 22:14 23:18
79 : 72
12 октября 2025
Quilpue Basquetbol U21
Превью матча CD Humboldt U21 — Quilpue Basquetbol U21

Команда CD Humboldt U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Quilpue Basquetbol U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды CD Humboldt U21, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

CD Humboldt U21
CD Humboldt U21
Quilpue Basquetbol U21
CD Humboldt U21
1 победа
1 победа
50%
50%
27.10.2025
CD Humboldt U21
CD Humboldt U21
82:58
Quilpue Basquetbol U21
Quilpue Basquetbol U21
Обзор
19.10.2025
Quilpue Basquetbol U21
Quilpue Basquetbol U21
87:81
CD Humboldt U21
CD Humboldt U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
15
3-х очк. попадания
10
11
Реализовано штрафных
13
9
% реализации штрафных
61.9
50
Комментарии к матчу
