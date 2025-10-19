Смотреть онлайн Quilpue Basquetbol U21 - CD Humboldt U21 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: Quilpue Basquetbol U21 — CD Humboldt U21 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
21:27 26:13 23:29 17:12
Превью матча Quilpue Basquetbol U21 — CD Humboldt U21
Команда Quilpue Basquetbol U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда CD Humboldt U21, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды CD Humboldt U21, в том матче победу одержали хозяева.