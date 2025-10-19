Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Quilpue Basquetbol U21 - CD Humboldt U21 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: Quilpue Basquetbol U21CD Humboldt U21 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Chile Liga Desarrollo U21
Quilpue Basquetbol U21
Завершен
21:27 26:13 23:29 17:12
87 : 81
19 октября 2025
CD Humboldt U21
Превью матча Quilpue Basquetbol U21 — CD Humboldt U21

Команда Quilpue Basquetbol U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда CD Humboldt U21, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды CD Humboldt U21, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Quilpue Basquetbol U21
Quilpue Basquetbol U21
CD Humboldt U21
Quilpue Basquetbol U21
0 побед
2 побед
0%
100%
27.10.2025
CD Humboldt U21
CD Humboldt U21
82:58
Quilpue Basquetbol U21
Quilpue Basquetbol U21
Обзор
12.10.2025
CD Humboldt U21
CD Humboldt U21
79:72
Quilpue Basquetbol U21
Quilpue Basquetbol U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
14
3-х очк. попадания
3
13
Реализовано штрафных
18
14
% реализации штрафных
64.3
66.7
Комментарии к матчу
