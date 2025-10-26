Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Чемпионат Косово по баскетболу. Суперлига : Трепца — Башкими , 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Трепца — Башкими

Команда Трепца в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Башкими, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 мая 2025 на поле команды Трепца, в том матче победу одержали хозяева.