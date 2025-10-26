Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Трепца - Башкими 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КосовоЧемпионат Косово по баскетболу. Суперлига: ТрепцаБашкими, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Косово по баскетболу. Суперлига
Трепца
Отменен
18:19 18:33 19:18 24:23
79 : 93
26 октября 2025
Башкими
Превью матча Трепца — Башкими

Команда Трепца в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Башкими, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 мая 2025 на поле команды Трепца, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Трепца
Трепца
Башкими
Трепца
1 победа
0 побед
100%
0%
21.05.2025
Трепца
Трепца
82:67
Башкими
Башкими
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
29
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
15
8
% реализации штрафных
50
80
Игры 3 тур
26.10.2025
Трепца
79:93
Башкими
Отменен
26.10.2025
Голден Игл Илли
84:82
Веллазними
Завершен
25.10.2025
Rahoveci 029
68:77
КБ Приштина
Завершен
Комментарии к матчу
